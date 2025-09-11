Así es la modelo Brooks Nader, la nueva novia de Carlos Alcaraz: "Demasiado exuberante y poco elegante"

La modelo Brooks Nader, de 28 años, podría ser la nueva pareja sentimental del tenista Carlos Alcaraz. El reciente ganador del US Open no ha confirmado la noticia pero una hermana de Nader sí ha comunicado que el murciano es 'el hombre del momento' para la joven que ya estuvo casada a los 22 años con un exitoso publicista y fue pareja de Constantino de Grecia.

A Alcaraz le han relacionado con nombres conocidos como Lola Índigo, Aitana o Ana Mena, pero ninguna de estas relaciones ha sido confirmada por él.

"Alcaraz ahora mismo no tiene pareja"

Pilar Vidal ha hablado con fuentes cercanas al tenista que confirman que Alcaraz ahora mismo no tiene pareja. "No tiene novia oficial, él está centrado en la competición. Digo novia oficial, otra cosa es que se relacione con chicas y haga lo que quiera en su tiempo libre pero no es una chica que vayamos a ver en el palco cuando él juegue un Grand Slam". Asegura además Vidal que la disciplina deportiva que mantiene ahora mismo le impide mantener una relación mas allá de "una mujer que sacrificara todo su día a día por seguirle a él en todos sus viajes que es lo que han hecho las parejas de otros tenistas".

Por su parte, el periodista Sergio Pérez destaca que aunque sea cierto él no lo va a confirmar ninguna relación porque no es muy afín a la prensa del corazón, tal y como ha sucedido con Lamine Yamal que negaba haber estado con Nicki Nicole hasta que han sido pillados juntos.

En opinión del periodista Paco Marhuenda Brooks Nader es "demasiado exuberante y poco elegante". "Soy tan mayor que no me da miedo ninguna mujer. Veo como viste y me parece como vulgar. Esto es como una oposición, la pareja perturba y es mejor que siga triunfando".

