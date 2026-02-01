Muere Fernando Esteso, la gran figura del cine de destape, a los 80 años

Fernando Esteso ha fallecido esta madrugada a los 80 años en el Hospital Universitario La Fe de Valencia, donde permanecía ingresado desde hacía varios días por problemas respiratorios.

La noticia ha sido confirmada por su representante a la Academia del Cine y ha provocado una inmediata reacción de pesar en el mundo de la cultura y el espectáculo, que despide a una de las figuras más reconocibles del cine español de las décadas de los 70 y 80.

Según han confirmado fuentes cercanas al cómico a Levante EMV, Esteso ya estaba muy delicado de salud y las pasadas Navidades ya se vieron resentidas, ausentándose en algunos de sus compromisos habituales.

Fernando Esteso en los Goya 2023 | Gtres

Nacido en Zaragoza en 1945 en el seno de una familia vinculada al mundo del espectáculo, Esteso se subió por primera vez a un escenario con apenas seis años bajo el sobrenombre de El Niño de la Jota.

En los años 60, con 19 años, se trasladó a Madrid y comenzó a consolidar una carrera que lo llevaría del teatro y la televisión al cine. Su debut en el cine llegó con Celos, Amor y Mercado Común, en 1973, y un año más tarde llegaría su primer papel protagonista en Onofre (1974), una comedia con Luisa María Delgado, Bárbara Rey y Ágata Lys.

Su popularidad alcanzó su punto álgido a finales de los 70, cuando formó junto a Andrés Pajares uno de los dúos cómicos más recordados del cine español bajo la dirección de Mariano Ozores y liderando el llamado cine de destape.

Los actores protagonizaron títulos como Los bingueros o Yo hice a Roque III, películas que conectaron con el público de la Transición a través de un humor costumbrista y provocador, convirtiéndose en un fenómeno de masas.

Andrés Pajares y Fernando Esteso en una imagen de archivo | Gtres

Esteso residía desde hace décadas en Torrevieja, Alicante, donde mantuvo un estrecho vínculo con la vida cultural y festiva en las Fallas y los teatros locales.

Con su muerte se dice adiós a uno de los actores fundamentales del cine popular español de la Transición que llenó las salas y los televisores de toda una generación de espectadores.