ACTOR Y CÓMICO
Muere Fernando Esteso, la gran figura del cine de destape, a los 80 años
El actor y humorista español, Fernando Esteso, ha fallecido en Valencia a los 80 años. El artista estaba ingresado desde hace unos días en el Hospital Universitario La Fe de Valencia.
Fernando Esteso ha fallecido esta madrugada a los 80 años en el Hospital Universitario La Fe de Valencia, donde permanecía ingresado desde hacía varios días por problemas respiratorios.
La noticia ha sido confirmada por su representante a la Academia del Cine y ha provocado una inmediata reacción de pesar en el mundo de la cultura y el espectáculo, que despide a una de las figuras más reconocibles del cine español de las décadas de los 70 y 80.
Según han confirmado fuentes cercanas al cómico a Levante EMV, Esteso ya estaba muy delicado de salud y las pasadas Navidades ya se vieron resentidas, ausentándose en algunos de sus compromisos habituales.
Nacido en Zaragoza en 1945 en el seno de una familia vinculada al mundo del espectáculo, Esteso se subió por primera vez a un escenario con apenas seis años bajo el sobrenombre de El Niño de la Jota.
En los años 60, con 19 años, se trasladó a Madrid y comenzó a consolidar una carrera que lo llevaría del teatro y la televisión al cine. Su debut en el cine llegó con Celos, Amor y Mercado Común, en 1973, y un año más tarde llegaría su primer papel protagonista en Onofre (1974), una comedia con Luisa María Delgado, Bárbara Rey y Ágata Lys.
Su popularidad alcanzó su punto álgido a finales de los 70, cuando formó junto a Andrés Pajares uno de los dúos cómicos más recordados del cine español bajo la dirección de Mariano Ozores y liderando el llamado cine de destape.
Los actores protagonizaron títulos como Los bingueros o Yo hice a Roque III, películas que conectaron con el público de la Transición a través de un humor costumbrista y provocador, convirtiéndose en un fenómeno de masas.
Esteso residía desde hace décadas en Torrevieja, Alicante, donde mantuvo un estrecho vínculo con la vida cultural y festiva en las Fallas y los teatros locales.
Con su muerte se dice adiós a uno de los actores fundamentales del cine popular español de la Transición que llenó las salas y los televisores de toda una generación de espectadores.
