Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Semana del 2 al 6 de febrero

Avance semanal de Sueños de libertad: ¡Cárcel o nulidad matrimonial! Andrés pondrá contra las cuerdas a María

Harto de las mentiras de su mujer, Andrés decidirá darle un ultimátum a María. ¿Qué elegirá?

Publicidad

La próxima semana en Sueños de libertad...

Veremos como se acerca la caída de María: Gabriel no querrá que los vean juntos nunca más, por lo que romperá vínculos con ella.

Pero, además, Andrés se enfrentará a ella: la denunciará por adulterio, con las fotografías que tiene como prueba, si no reactiva la nulidad matrimonial que paró gracias a don Pedro. ¿Cárcel o darle a Andrés su libertad para siempre?

María y Andrés en el capítulo 492 de Sueños de Libertad
María y Andrés en el capítulo 492 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por su parte, Damián está muy emocionado con la creación de su nuevo negocio. De hecho, visitará por primera vez el local donde iniciará su negocio, la antigua nave de cartonaje de Joaquín. ¡Digna le apoyará incondicionalmente!

Las cosas se van a poner un poco feas para Valentina. Rodrigo, su novio del pasado, quien tiene relación con su trauma... ¡le hará una llamada a Cloe! ¿Para qué? ¿Está buscando a Valentina? ¿Qué ha pasado entre ellos?

Para evitar que vaya a la colonia, Cloe se reunirá con Rodrigo. Él es militar, y le explicará que su madre y él están muy preocupados, ya que tuvieron una riña de enamorados y Valentina se marchó sin decir dónde. ¿Esconde algún secreto?

Rodrigo y Cloe en el capítulo 490 de Sueños de Libertad
Rodrigo y Cloe en el capítulo 490 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

En casa de los Salazar, Miguel se encontrará en una terraza de Toledo a Marisol, su amor platónico, el chico se ilusionará. Pablo se quedará muy preocupado por la llegada de esta mujer... ¡Es su amante!

La joven llegará a Toledo ya que busca respuestas de Salazar: ¿por qué desapareció sin decirle nada?

Marisol en el capítulo 489 de Sueños de Libertad
Marisol en el capítulo 489 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Marta y Cloe harán las paces tras su desencuentro por la confesión a Digna, pero luego de la Reina la verá hablando con Rodrigo y se extrañará. ¿Le contará Cloe la verdad a Marta?

En casa de la Reina, las cosas se van a complicar también: a Juanito no parará de subirle la fiebre. Begoña y Gabriel empezarán a estar muy preocupados... ¿qué le pasa al bebé? ¿Le curará la doctora Borrell?

No te pierdas todo lo que va a pasar en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

María y Andrés en el capítulo 492 de Sueños de Libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: ¡Cárcel o nulidad matrimonial! Andrés pondrá contra las cuerdas a María

Halis prepara una noche decisiva para su familia en Una nueva vida

“Todo en la vida tiene su compensación”: Halis prepara una noche decisiva para su familia en Una nueva vida

Marisol

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol llega a la colonia... ¿cómo reaccionará Pablo?

Fernando Andina llega a Sueños de libertad de la mano de Pablo Salazar: "Me encanta mi personaje
¡Descúbrelo!

Fernando Andina llega a Sueños de libertad de la mano de Pablo Salazar: "Me encanta mi personaje"

Mert Ramazan Demir
¡Feliz cumpleaños!

Mert Ramazan Demir celebra su cumpleaños triunfando como Ferit en Una nueva vida: “Nivel 28 desbloqueado”

Bahar
Avance

¡Recta final de Renacer! Bahar intenta evitar el mayor error de Uras, ¿lo conseguirá?

Bahar sabe que su hijo está a punto de arruinar su vida para siempre. En estos últimos capítulos, la tensión no deja de crecer y ella decide jugar su última carta. ¿Le hará caso su hijo?

Gabriel Begoña
Resumen

Capítulo 488 de Sueños de libertad; 30 de enero: Begoña, preocupada por Juanito al darse cuenta de que su bebé tiene mucha fiebre

El pequeño se pone muy enfermo y Begoña le desvela a Gabriel que sabe que María es su amante.

Gabriel

Begoña, harta de Gabriel, le confiesa que sabe toda la verdad: “Si me respetaras, no tendrías una aventura con María”

Julia

María vuelve a utilizar a Julia para hacer daño a Begoña: “Es una pena que tu madre no pueda pasar más tiempo contigo”

Alfonso Lara en Perdiendo el juicio

Alfonso Lara es Rafa, el abogado más veterano de Perdiendo el juicio

Publicidad