Avance semanal de Sueños de libertad: ¡Cárcel o nulidad matrimonial! Andrés pondrá contra las cuerdas a María

La próxima semana en Sueños de libertad...

Veremos como se acerca la caída de María: Gabriel no querrá que los vean juntos nunca más, por lo que romperá vínculos con ella.

Pero, además, Andrés se enfrentará a ella: la denunciará por adulterio, con las fotografías que tiene como prueba, si no reactiva la nulidad matrimonial que paró gracias a don Pedro. ¿Cárcel o darle a Andrés su libertad para siempre?

María y Andrés en el capítulo 492 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por su parte, Damián está muy emocionado con la creación de su nuevo negocio. De hecho, visitará por primera vez el local donde iniciará su negocio, la antigua nave de cartonaje de Joaquín. ¡Digna le apoyará incondicionalmente!

Las cosas se van a poner un poco feas para Valentina. Rodrigo, su novio del pasado, quien tiene relación con su trauma... ¡le hará una llamada a Cloe! ¿Para qué? ¿Está buscando a Valentina? ¿Qué ha pasado entre ellos?

Para evitar que vaya a la colonia, Cloe se reunirá con Rodrigo. Él es militar, y le explicará que su madre y él están muy preocupados, ya que tuvieron una riña de enamorados y Valentina se marchó sin decir dónde. ¿Esconde algún secreto?

Rodrigo y Cloe en el capítulo 490 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

En casa de los Salazar, Miguel se encontrará en una terraza de Toledo a Marisol, su amor platónico, el chico se ilusionará. Pablo se quedará muy preocupado por la llegada de esta mujer... ¡Es su amante!

La joven llegará a Toledo ya que busca respuestas de Salazar: ¿por qué desapareció sin decirle nada?

Marisol en el capítulo 489 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Marta y Cloe harán las paces tras su desencuentro por la confesión a Digna, pero luego de la Reina la verá hablando con Rodrigo y se extrañará. ¿Le contará Cloe la verdad a Marta?

En casa de la Reina, las cosas se van a complicar también: a Juanito no parará de subirle la fiebre. Begoña y Gabriel empezarán a estar muy preocupados... ¿qué le pasa al bebé? ¿Le curará la doctora Borrell?

