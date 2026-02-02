Margallo, tajante sobre la regularización de inmigrantes: "Estamos exportando talento e importando mano de obra barata"

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García- Margallo ha analizado en Espejo Público la regularización masiva de inmigrantes que ha puesto sobre la mesa el Gobierno. Cree que esta es "una medida electoralista sin el menor paliativo" y para Margallo "lo preocupante es que todo el mundo está pensando en los efectos electorales que tiene la regularización".

El Gobierno entiende que esta medida les favorece porque da una imagen de humanidad al PSOE. "Es una medida que no viene a solucionar problemas como pensar en cómo queremos que sea España en el año 2050", determina.

"Durante mucho tiempo se ha dicho que la inmigración regular e irregular era lo mismo"

"No es tanto la regularización, el problema es que durante mucho tiempo se ha identificado la inmigración regular con la irregular. Si hacemos de ambas lo mismo y que tengan los mimos efectos, la cosa no funciona", apunta el político. Recordaba además sobre el mandato de José María Aznar que él mismo negoció la regularización de medio millón de inmigrantes irregulares que fue causa de una regularización masiva que hizo Zapatero, asegura.

"Hayq ue compensar la salida masiva de jóvenes de España"

Margallo cita al escritor Juan José Millás en las palabras que él tenía sobre la inmigración. "Si te levantas con el pie derecho dices que la inmigración es necesaria por los problemas de fertilidad y envejecimiento de la población...también hay que compensar la salida masiva de jóvenes que salen de España", manifiesta. Sin embargo, cree que la paradoja de la situación actual es que "estamos exportando excelencia y estamos importando mano de obra barata".

La situación global que se vive con el fenómeno de la inmigración, encendida por movimientos radicales como el 'Ice' en EEUU, le recuerda a Margallo a los años 30, en los que se discriminaba a la población en función de sus creencias políticas y religiosas. Aboga por "una España para todos en la que todos tuviésemos cabida". Ve que por parte de algunos colectivos prima la idea de que quienes no comulguen con sus dogmas sean erradicados de la sociedad.

"Cuando en campaña electoral se ponen sobre la mesa los temas que más dividen eso favorece a los extremos"

Establece Margallo que cuando en la campaña electoral se ponen encima de la mesa los temas que más dividen eso favorece a los dos extremos.

Cree que la tendencia alcista de Vox entre los jóvenes, tal y como muestran las encuestas de las próximas elecciones en Aragón, muestra que Sánchez no tiene la posibilidad de poder repetir Gobierno. "El PP no va a poder gobernar en solitario en ninguna comunidad autónoma sin Vox. Hay que ver cuáles son los programas de los dos partidos para poder negociar los consensos".

El pronóstico de Margallo es que vamos hacia un escenario de Gobierno "muy complicado" en un momento en el que "no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época política". "El mundo se reparte entre grandes depredadores que han hecho de la fuerza la fuente del derecho y una revolución que tendrá unos efectos más rápidos que lo que fue la revolución industrial y hay que ver cómo va a ser España en 20 años".

Señala además que el problema en las políticas de inmigración es que sean necesarias las regularizaciones periódicamente porque se ha permitido la entada regular, sin pedir requisitos, de muchos inmigrantes. "Aznar regularizó porque Rodríguez Zapatero desde hacía años acordó los papeles para todos".

