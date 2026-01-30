Antena3
Alberto, empresario, sobre su pago de entre 1 y 2 millones de euros por viajar al espacio: "Eso se dice"

El empresario español Alberto Gutiérrez Pascual ha detallado su aventura espacial a abordo de una cápsula de 'Blue Origin'. Es el cuarto español en viajar al espacio, pero el se define como el primer turista espacial del país.

Andrés Pantoja
Publicado:

Alberto Gutiérrez Pascual tiene la pasión por los viajes recorriendo sus venas. Ha hecho de la exploración y la aventura su estilo vida y su reciente paseo por el espacio es muestra de ello: "Es mi pasión y por suerte mi negocio".

Viajero espacial y fundador de la compañía Civitatis, el español ha desvelado algunos detalles del su breve pero intenso periplo por los límites dela atmósfera terrestre. Alberto ha sido uno de los últimos tripulantes de la empresa 'Blue Origin', propiedad de Jeff Bezos, dueño también de Amazon.

Se autodefine como "el primer turista espacial español" pese a ser el cuarto compatriota en 'salir de la Tierra': "Porque antes hubo dos astronautas y un periodista", recuerda a Pedro Duque, Miguel López-Alegría y Jesús Calleja.

Más de 1.500€ el segundo

El viaje en sí supera algunos segundos los diez minutos, con un periodo de microgravedad de poco más de tres minutos. Sin embargo Alberto asegura que la experiencia que ha vivido merece la pena cada euro: "Es algo que has soñado (...) La experiencia superó mis expectativas".

Destaca el altísimo nivel profesionalidad "al que no estás acostumbrado", de 'Blue Origin, pero por encima de todo, las sensaciones que experimentó su cuerpo: "Algo que no puedes probar de ningún otro modo".

"Si lo calculas en toda la vida, es muy barato"

Después de contar las peculiaridades de manejarse con una fuerza neta de gravedad cercana a cero, Susanna Griso le pregunta por una aproximación de la cantidad económica que le ha costado ser astronauta durante un rato. Sin embargo Alberto no confirma ni desmiente la cantidad exacta que se estima entre uno y dos millones de euros, dado que ha firmado un acuerdo de confidencialidad: "Eso se dice".

También explica que él no divide el importe entre el tiempo de viaje, sino en "la experiencia que dura toda la vida" y que afirma seguir asimilando, a la espera de que le faciliten los vídeos que grabó se su breve experiencia espacial.

