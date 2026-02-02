Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere la nieta de Snoop Dogg con tan solo 10 meses de vida: "He perdido el amor de mi vida"

El rapero Snoop Dogg vive una auténtica tragedia familiar tras la muerte de su nieta de tan solo 10 meses de vida.

Imagen de archivo de Snoop Dogg

Imagen de archivo de Snoop Dogg Europa Press

Miriam Vázquez
Publicado:

"Lunes; He perdido el amor de mi vida. Mi Codi". Desgarrador mensaje el que la vida ha obligado a compartir con sus seguidores a Cori Broadus, nieta de Snoop Dogg. La pequeña tenía 10 meses y fue un bebé prematuro. Su parto se adelantó tres meses y buena parte de su corta existencia la ha tenido que pasar ingresada en la UCI.

Ha sido un año largo y duro para la familia, sin embargo, no hace mucho Cori Broadus compartía en su perfil de Instagram una foto de ella con la niña en la cama y el siguiente texto: "Gracias por cada oración, cada mensaje, cada muestra de amor, Dios los escuchó a todos". Esto nos hizo pensar que las cosas empezaban a mejorar.

Ha pasado menos de un mes hasta que se ha producido la trágica noticia. Este sábado, con una imagen en blanco y negro en la que ella coge en brazos al bebé, escribió: "Lunes; He perdido el amor de mi vida. Mi Codi".

Snoop Dogg es uno de los artistas de hip-hop con más éxito. Tiene 4 hijos, una de ellas Cori de 26 años.

Las redes sociales se han volcado de mensajes de cariño hacia la familia frente a esta tragedia, que resulta familiar ya que en 2019 Corde Broadus, el hijo mayor del rapero, perdió a su hijo Kai Love apenas diez días después de nacer.

