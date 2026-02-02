Muere la nieta de Snoop Dogg con tan solo 10 meses de vida: "He perdido el amor de mi vida"

"Lunes; He perdido el amor de mi vida. Mi Codi". Desgarrador mensaje el que la vida ha obligado a compartir con sus seguidores a Cori Broadus, nieta de Snoop Dogg. La pequeña tenía 10 meses y fue un bebé prematuro. Su parto se adelantó tres meses y buena parte de su corta existencia la ha tenido que pasar ingresada en la UCI.

Ha sido un año largo y duro para la familia, sin embargo, no hace mucho Cori Broadus compartía en su perfil de Instagram una foto de ella con la niña en la cama y el siguiente texto: "Gracias por cada oración, cada mensaje, cada muestra de amor, Dios los escuchó a todos". Esto nos hizo pensar que las cosas empezaban a mejorar.

Ha pasado menos de un mes hasta que se ha producido la trágica noticia. Este sábado, con una imagen en blanco y negro en la que ella coge en brazos al bebé, escribió: "Lunes; He perdido el amor de mi vida. Mi Codi".

Snoop Dogg es uno de los artistas de hip-hop con más éxito. Tiene 4 hijos, una de ellas Cori de 26 años.

Las redes sociales se han volcado de mensajes de cariño hacia la familia frente a esta tragedia, que resulta familiar ya que en 2019 Corde Broadus, el hijo mayor del rapero, perdió a su hijo Kai Love apenas diez días después de nacer.