Sánchez concede a Podemos la regularización de migrantes para buscar su apoyo a las medidas que exige Junts

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que contempla la regularización extraordinaria de migrantespactada por el Gobierno y Podemos, una medida con la que unos 500.000 extranjeros tendrán la posibilidad de conseguir permiso de trabajo y residencia. Para acceder al proceso, se tiene que acreditar ser residente en España desde hace más de cinco meses, no haber llegado al país después del 31 de diciembre de 2025, y no contar con antecedentes penales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha celebrado que con el incio de la tramitación urgente de un real decreto para la regularización de migrantes, el Gobierno recupera "el espíritu" de la iniciativa popular, que ha estado "demasiados meses" bloqueada en el Congreso. La de este martes es una jornada que califica como "un día histórico" para el país.

Sánchez recupera apoyos

Con la adopción de dicha medida, Pedro Sánchez recupera para su causa a los siete diputados de Esquerra, a los cinco del PNV, y a los cuatro de Podemos. Suman 16 escaños, pero faltan los siete de Junts, el partido de Carles Puigdemont. Aquí, Podemos es la clave, ya que Junts exige que se transfiera a Cataluña la competencia sobre inmigración, y Podemos se negó en su momento señalando que la norma era racista.

Ahora, Podemos muestra su disponsición a negociar otra vez con Junts como contrapartida a Moncloa. En caso de que esa negociación tenga éxito, Sánchez podría recuperar también los siete escaños de Puigdemont y, como consecuencia, habría recuperado su mayoría parlamentaria, quizá pudiera aprobar los Presupuestos, y se aseguraría el año y medio que queda de legislatura.

Claves de la regularización extraordinaria de migrantes

¿Quién se podrá beneficiar? Todas aquellas personas que se encuentren en situación administrativa irregular y hubieran residido en España durante al menos cinco meses antes del pasado 31 de diciembre, o los solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes de esa fecha. Otro de los requisitos es carecer de antecedentes penales.

¿Qué derechos se obtienen con este permiso? La autorización inicial será de permiso y de residencia, con validez para todo el país y en cualquier sector.

Para acredirar la residencia. Es preciso demostrar haber vivido el tiempo necesario en España a través del padrón municipal, aunque también podrán aportar otros documentos como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler, o un certificado de envío de dinero.

Duración. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la posterior incorporación a las figuras ordinarias del reglamento de extranjería, como la del arraigo, que permite obtener un permiso de residencia y trabajo después de dos años viviendo en el país o por otros vínculos con España. Esta medida permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de los solicitantes que ya se encuentran en España y en este caso, la vigencia del permiso será de cinco años.

Plazos. Se prevé que las solicitudes podrán empezar a presentarse a principios del mes de abril, una vez se cumplan los trámites preceptivos de la tramitación del real decreto, y el proceso estará abierto hasta el próximo 30 de junio.