Dos estilos, un objetivo: así juegan Manu y Rosa El Rosco de Pasapalabra

Manu y Rosa compiten cada tarde por ver quién se llevará el bote más alto en la historia de Pasapalabra, y cada uno tiene estrategia para conseguirlo.

Manu y Rosa. Rosa y Manu. Los dos concursantes ya son historia de Pasapalabra: han roto absolutamente todos los récords del programa, y solo nos queda uno por saber.

¿Quién de los dos ganará el bote más alto de Pasapalabra? Cada tarde, Manu y Rosa compiten entre ellos por embolsarse esos más de dos millones y medio de euros, cada uno con su estrategia y sus ases. Dos maneras de jugar El Rosco que mantiene la emoción cada tarde en Antena 3. ¡Lo repasamos!

Manu: la tranquilidad del estratega

Manu hace gala de una experiencia que le da sus más de 400 programas en Pasapalabra. El madrileño afronta el Rosco con toda la tranquilidad del mundo: medita bien sus opciones y no duda en pasar el turno si tiene la más mínima duda, lo que conlleva a ser más estratega, sobre todo en los últimos segundos para amarrar las victorias.

Manu le pone a El Rosco el “funk” que le falta a Rosa: ¡a dos del bote de 2.638.000 euros!

Manu se muestra como un titán, un coloso al que hay que derribar. Solo con sus fallos tempraneros es cuando vemos a Manu más nervioso, pero cuando se adelanta en el marcador, es muy difícil arrebatarle la victoria.

Rosa, valiente e impetuosa con su primervueltismo

Manu es el yin, y Rosa es el yang. La coruñesa es todo lo contrario al madrileño a la hora de jugar El Rosco. Es impetuosa y valiente, con un primervueltismo que nos recuerda al mismísimo Orestes.

¿Bote a la vista? Rosa hace una primera vuelta de 22 aciertos y crea expectación en El Rosco

Por ello, para Rosa no es un problema contar con pocos puntos en la prueba final de Pasapalabra. Es más, para ella es una ayuda ya que no piensa dos veces en sus respuestas, aunque eso conlleve cometer más fallos que se podrían haber evitado.

Ya no queda nada para saber cuál de los dos se llevará el bote más alto de la historia de Pasapalabra. Manu y Rosa, dos estilos muy diferentes que llevan afrontando un duelo que está a punto de acabarse. ¿Quién se llevará el bote?

