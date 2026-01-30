Antena3
"A Urdangarin y la infanta Cristina les obligó a separarse el rey Felipe VI en una llamada de teléfono": Jordi Évole revela detalles sorprendentes de la Familia Real

El avance de a entrevista de Jordi Évole a Iñaki Urdangarín, revela nuevos e inquietantes datos de la vida de Iñaki Urdangarín y sus relaciones con su exmujer, la infanta Cristina, y el que fuera su cuñado, el actual Rey Felipe VI.

Urdangarin, a Évole.

Laura Simón
Publicado:

Jordi Évole ha entrevistado a Iñaki Urdangarin en una nueva entrega de 'Lo de Évole'. El presentador de La Sexta ha mantenido una charla íntima con el que fuera yerno del rey Emérito. Destaca que en sus palabras hay un cierto arrepentimiento porque en su etapa en la familia Real acabó teniendo unos comportamientos "en los que no se reconoce ahora".

También hay victimismo porque él cree que fue injustamente condenado y está en contra de la decisión de los jueces de poner una condena de 6 años de prisión, de la que cumplió 3.

2018, una entrevista que no llegó

Cuenta Évole que en 2018 estuvo a punto de hacer una entrevista con Urdangarin cuando vivía con la infanta Cristina en Ginebra. Ese mismo día cogía el avión por la tarde y por la mañana le llamó el abogado de Urdangarin diciéndole que no hacía falta que volara a Ginebra que la entrevista no se iba a hacer.

En esta entrevista le ha contado que cuando vivía con la infanta y sus hijos en Whasington, ya le habían obligado a dejar el instituto Nóos y trabajaba allí para Telefónica, Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón recibieron la visita de Fernando Almansa, exjefe de la Casa Real y en aquel momento con muy buena relación con el rey Juan Carlos. Este les dijo que se tenían que separar porque tenía que estar fuera de la Casa Real. Ellos hicieron caso omiso de la recomendación y al cabo de 2- 3 días recibieron una llamada del príncipe Felipe que le pedía lo mismo que le había pedido Almansa.

