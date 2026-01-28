Antena3
Elisa Beni, sobre la regularización exprés y masiva de inmigrantes: "Una carambola plenamente táctica"

El PSOE y Podemos han anunciado un acuerdo para formalizar la situación de cientos de miles de personas. La periodista ha criticado el oportunismo de la medida y asegura sentir preocupación por las formas.

El Gobierno va a aprobar la regularización de inmigrantes mediante un Real Decreto, evitando así someter la medida a una votación parlamentaria.

"De hacer las cosas, hay que hacerlas bien."

La periodista Elisa Beni se posiciona a favor de la formalización de la situación irregular que puede comprender a entre 500.000 y 800.000 personas en España. Sin embargo al mismo tiempo pone en cuestión que las formas sean las correctas. La manera sorpresiva de recuperar una medida que parecía metida en el cajón y no someterla a debate en las Cortes, no satisface a muchos. Ponía por ello en duda el plan de gobierno del Partido Socialista.

"El programa electoral del PSOE consiste en hacer aquellas cosas de los programas de otros que necesita en un momento dado para conservar el poder", afirmaba Elisa.

La periodista analiza que el PSOE "no estaba muy por la labor" de llevar a cabo la regularización hasta que , tras la petición de Podemos, le descubrió "una carambola plenamente táctica". Esa "carambola" implicaría a Junts per Catalunya, dado que el Partido Socialista cedería a Podemos la regularización de migrantes para buscar su apoyo a las medidas que exige el partido independentista.

"Me parece una broma democrática"

Atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez tener "una cajita de sorpresas" que le resultaba muy sorprendente: "Es tan heavy que te digan que tienen una cajita de sorpresas de cosas que van a poder, o intentar, tocar sin pasarlas por las Cortes, durante año y medio... Están gobernando sin tener respaldo parlamentario. Entonces esto de 'la cajita' me parece una broma democrática. ¡Esto qué es!".

Elisa Beni, sobre la regularización exprés y masiva de inmigrantes: "Una carambola plenamente táctica"

