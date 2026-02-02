Lo vemos
Detenido el hombre que robó y troceó la estatua de Severiano Ballesteros: "Dentro de la mala noticia, se ha podido recuperar"
Hace 10 días desaparecía la estatua en honor a Severiano Ballesteros. Hoy, aparece troceada y lista para ser vendida por un hombre que ya ha sido detenido.
La estatua de bronce dedicada al golfista cántabro Severiano Ballesteros, robada la madrugada del pasado 19 de enero, ha sido recuperada once días después por la Guardia Civil en Santander.
La escultura apareció fragmentado en una veintena de piezas, algunas gravemente dañadas, aunque otras, como el rostro o el brazo derecho, se encontraban en buen estado. El torso es la única parte que no ha podido ser localizada.
Un joven de 22 años ha sido detenido por el robo. La Guardia Civil no descarta más arrestos, ya que el peso de la estatua, de más de 100 kilos, hace pensar que el delito no fue cometido por una sola persona.
Dentro de la mala noticia, su familia está agradecida de haber podido encontrarla y aseguran que tienen intención de recolocarla. "Tienen intención de reconstruirla y recolocarla", afirma su sobrino, Iván Ballesteros. ¡Dale al play para escucharle!
