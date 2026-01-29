Pilar Rodríguez Losantos afirma que el Gobierno paga el nuevo abogado de Ábalos: "Hay que seguir el rastro del dinero"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión a la espera de juicio, renunciaba este miércoles a su acta de diputado por Valencia en el Congreso. Esta decisión, según Pilar Rodríguez Losantos, no le genera beneficios directos. La causa de las mascarillas no va a dejar de celebrarse en el Tribunal Supremo y la periodista presume una pena de prisión de "mucho tiempo".

El PSOE, el gran beneficiado

Sin embargo la también presidenta de 'OkDiario' subraya que esta decisión del exministro que muchos entienden como una maniobra totalmente premeditada sí retrasa el caso en el que está implicado Santos Cerdán conjuntamente con el propio Ábalos, dado que pasa del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional: "La causa se va a eternizar en la Audiencia Nacional".

"Si esta causa se hubiera mantenido en el Supremo, hubiera habido una sentencia contra dos secretarios de Organización del Partido Socialista, presumiblemente en el año 2026", expresaba Rodríguez Losantos, que además sorprendía al asegurar que se celebrarán varias elecciones generales de por medio, antes de que se dicte una sentencia.

"Hay que seguir el rastro del dinero"

La renuncia de Ábalos a su escaño tiene como consecuencia inmediata, que deje de percibir su correspondiente salario y ya recientemente cambió de abogado por no poder satisfacer la nómina del anterior, Carlos Bautista. Por ello la periodista lanza una pregunta: "¿Quién le está pagando este abogado? Porque él ya no tienen ingresos".

Pilar pedía que se preste especial atención al origen del dinero con que se satisfagan los servicios del nuevo letrado del exministro, y ante la pregunta de si se lo estaría pagando el gobierno, respondía: "Absolutamente. El Partido Socialista, directamente o a través de intermediarios".

"El principal beneficiario de que Ábalos haya renunciado a su acta de diputado es el Gobierno de España porque saca la causa de Santos Cerdán de la inmediatez política. Ya no vamos a tener autos contra Santos Cerdán inmediatos", sentenciaba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.