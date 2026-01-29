Feijóo, sobre la regularización extraordinaria del Gobierno: "Va en contra de todos los socios de la UE... "Provoca un efecto llamada evidente"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se sienta este jueves en el plató de Espejo Público para abordar la actualidad política y social del país. La entrevista con la presentadora del programa Susanna Griso llega un día después del no de los populares a la revalorización de las pensiones al incluirlas en el decreto 'Omnibus'.

En 2024, el PP admitió a trámite la regularización de migrantes, pero ahora lo ha rechazado. Ante ello, ha justificado que la medida "va en contra de lo que están haciendo todos los socios de la Unión Europea, que están controlando la inmigración mientras en España se abre al descontrol".

El gallego añadió que la iniciativa también contraviene el Pacto de Migración y Asilo firmado por los jefes de Gobierno europeos y que "provoca un efecto llamada evidente". También subrayó que "entrar de forma ilegal en España no puede ser la alfombra roja para obtener la residencia legal".

Pensiones e inmigración

El líder popular señaló que no estaba "diciendo que esta regularización sea solo para alterar el censo, que también, sino que busca regularizar al señor Sánchez en su debilidad parlamentaria" y lo acusó "ser un político asistido que necesita oxígeno parlamentario para seguir", asegurando que "el objetivo de Sánchez no son los inmigrantes, sino permanecer en la Moncloa".

En cuanto al rechazo del partido popular a la revalorización de las pensiones, el gallego asegura que "no estamos hablando de los pensionistas, sino de los intereses del Gobierno" y señaló al Ejecutivo de usar este asunto "para negociar con los siete diputados de Junts" y denunció que "podíamos tener las pensiones por ley revalorizadas y no las tenemos por los cálculos políticos del señor Sánchez", ya que el PP presentó en noviembre una proposición ley para ello.

Accidentes ferroviarios

Feijóo ha anunciado la creación de una comisión de investigación en el Senado para analizar el estado de la red ferroviaria española tras los recientes accidentes de tren. Además acusa al ministro Óscar Puente de ofrecer versiones contradictorias sobre las causas de los siniestros, en el mismo día en que el titular de transportes comparece en la cámara Alta a petición del PP.

"Primero dijo que podría ser culpa del tren, luego que la soldadura era impecable y ahora resulta que los carriles se han desplazado", criticó, quien denunció una falta de mantenimiento en la alta velocidad desde su liberalización en 2022.

Explicó que la comisión de investigación no interferirá con las pesquisas judiciales sobre los accidentes, sino que buscará esclarecer "la situación de mantenimiento y seguridad del ferrocarril español". Según señaló, el objetivo es "respetar a las víctimas" y garantizar que los ciudadanos conozcan "cómo está la red de alta velocidad, los Rodalíes en Cataluña y las cercanías en toda España".

