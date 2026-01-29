Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Feijóo

Feijóo, sobre la regularización extraordinaria del Gobierno: "Va en contra de todos los socios de la UE... "Provoca un efecto llamada evidente"

El líder del PP subrayó que "entrar de forma ilegal en España no puede ser la alfombra roja para obtener la residencia legal".

Alberto N&uacute;&ntilde;ez Feij&oacute;o

Alberto Núñez FeijóoAntena 3 Noticias

Publicidad

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se sienta este jueves en el plató de Espejo Público para abordar la actualidad política y social del país. La entrevista con la presentadora del programa Susanna Griso llega un día después del no de los populares a la revalorización de las pensiones al incluirlas en el decreto 'Omnibus'.

En 2024, el PP admitió a trámite la regularización de migrantes, pero ahora lo ha rechazado. Ante ello, ha justificado que la medida "va en contra de lo que están haciendo todos los socios de la Unión Europea, que están controlando la inmigración mientras en España se abre al descontrol".

El gallego añadió que la iniciativa también contraviene el Pacto de Migración y Asilo firmado por los jefes de Gobierno europeos y que "provoca un efecto llamada evidente". También subrayó que "entrar de forma ilegal en España no puede ser la alfombra roja para obtener la residencia legal".

Pensiones e inmigración

El líder popular señaló que no estaba "diciendo que esta regularización sea solo para alterar el censo, que también, sino que busca regularizar al señor Sánchez en su debilidad parlamentaria" y lo acusó "ser un político asistido que necesita oxígeno parlamentario para seguir", asegurando que "el objetivo de Sánchez no son los inmigrantes, sino permanecer en la Moncloa".

En cuanto al rechazo del partido popular a la revalorización de las pensiones, el gallego asegura que "no estamos hablando de los pensionistas, sino de los intereses del Gobierno" y señaló al Ejecutivo de usar este asunto "para negociar con los siete diputados de Junts" y denunció que "podíamos tener las pensiones por ley revalorizadas y no las tenemos por los cálculos políticos del señor Sánchez", ya que el PP presentó en noviembre una proposición ley para ello.

Accidentes ferroviarios

Feijóo ha anunciado la creación de una comisión de investigación en el Senado para analizar el estado de la red ferroviaria española tras los recientes accidentes de tren. Además acusa al ministro Óscar Puente de ofrecer versiones contradictorias sobre las causas de los siniestros, en el mismo día en que el titular de transportes comparece en la cámara Alta a petición del PP.

"Primero dijo que podría ser culpa del tren, luego que la soldadura era impecable y ahora resulta que los carriles se han desplazado", criticó, quien denunció una falta de mantenimiento en la alta velocidad desde su liberalización en 2022.

Explicó que la comisión de investigación no interferirá con las pesquisas judiciales sobre los accidentes, sino que buscará esclarecer "la situación de mantenimiento y seguridad del ferrocarril español". Según señaló, el objetivo es "respetar a las víctimas" y garantizar que los ciudadanos conozcan "cómo está la red de alta velocidad, los Rodalíes en Cataluña y las cercanías en toda España".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El presidente del Senado advierte a Pedro Sánchez de "consecuencias jurídicas" si hoy no va al Pleno con Óscar Puente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado

Publicidad

España

Alberto Núñez Feijóo

Feijóo, sobre la regularización extraordinaria del Gobierno: "Va en contra de todos los socios de la UE... "Provoca un efecto llamada evidente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado

El presidente del Senado advierte a Pedro Sánchez de "consecuencias jurídicas" si hoy no va al Pleno con Óscar Puente

Encuesta del CIS de cara a las elecciones en Aragón

Quién ganará las elecciones de Aragón del 8 de febrero; esto dicen las encuestas y los sondeos

La opinión de Vicente Vallés
Opinión

Vicente Vallés: "Sánchez saca a sus ministros a criticar al PP, pero no a Junts, aunque hayan votado lo mismo"

Fiscal general Álvaro García Ortiz
Justicia

El Gobierno tramita la primera petición de indulto para García Ortiz y pide un informe al Supremo

La portavoz del PP, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo
Ómnibus

El decreto ómnibus cae y Sánchez señala al PP mientras evita el choque con Junts

El Gobierno carga contra los populares tras perder la votación y guarda silencio ante las exigencias de Puigdemont.

Los abogados de Ábalos renuncian a su defensa por motivos económicos
José Luis Ábalos

José Luis Ábalos renuncia a su acta de diputado por Valencia

José Luis Ábalos ha presentado un escrito a la Mesa del Congreso en el que renuncia a su acta de diputado.

Elma Saiz

Elma Saiz confirma que el Gobierno presentará los Presupuestos de 2026 en el primer trimestre del año

Una mesa electoral | Foto de archivo

Elecciones Aragón 2026: Cómo saber si me ha tocado estar en una mesa electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de marzo de 2025, en Madrid (España). El gasto en defensa protagoniza la sesión de control al Gobierno tras la reunión del presidente del Gobierno con los grupos parlamentarios. Además, han hablado del acuerdo de ayer entre el Gobierno y Junts sobre la modificación de la Ley de Extranjería y el reparto de menores migrantes de Canarias.19 MARZO 2025;DEFENSA;C...

Pedro Sánchez concede a Podemos la regularización de migrantes para buscar su apoyo a las medidas que exige Junts

Publicidad