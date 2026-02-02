Antena3
Los miedos de María José Campanario ante su reto: “Me da un poco de ansiedad”

Los concursantes nos cuentas las pruebas a las que tendrán que hacer frente en el quinto programa de El Desafío.

María José Campanario en El Desafío

Carmen Pardo
“Todos tenemos pánico a esta prueba, pero la voy a enfrentar como un superviviente” ha confesado Daniel Illescas sobre la temida apnea.

Jessica Goicoechea nos ha contado que su próximo reto es una mezcla de acting y magia. Para Patricia Conde el desafío de puntería, “me hace mucha ilusión porque me gustaría aprender a disparar de verdad” ha confesado la ganadora del cuarto programa.

Patricia Conde, tras ganar la cuarta gala de El Desafío

Willy Bárcenas ha contado la claustrofobia que sufre de cara al próximo escapismo al que tiene que enfrentarse.

Eva Soriano ha asegurado que “me da buena vibra lo de bailar pin pon” a la hora de hacer una coreografía.

Eduardo Navarrete va a ir a por todas en El Puente frente a José Yélamo, el presentador ha confesado que “no se puede improvisar”.

María José Campanario tendrá que actuar junto a la Film Symphony Orchestra, “me da un poco de ansiedad” ha asegurado al concursante ante su desafío. No te los pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

