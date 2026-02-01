Consejos
Consejos para asegurarte una jubilación sin sobresaltos: "La pensión es solo una pata de la mesa"
Para llegar a disfrutar de una pensión tranquila es importante planificarla bien desde que eres joven. Por eso, un economista nos da sus consejos para hacerlo de la mejor forma.
Quienes no cuentan con una planificación financiera aún pueden tomar medidas inmediatas. El primer paso es revisar los gastos y comprobar que se están solicitando todos los bonos sociales disponibles, como los de luz y gas, además de ayudas municipales.
Otra vía para obtener ingresos es aprovechar la vivienda sin abandonarla. Opciones como la nuda propiedad o la hipoteca inversa permiten recibir un ingreso mensual usando el valor del inmueble.
Los expertos insisten en no aislarse. Pedir asesoramiento financiero o social puede ser clave para reestructurar deudas y encontrar soluciones adaptadas a cada situación.
Para quienes todavía están a tiempo de planificar, el mensaje es claro: el tiempo es oro. Ahorrar pequeñas cantidades desde joven y automatizar el ahorro pesa más que grandes esfuerzos tardíos; no importa tanto cuánto se gana, sino cuánto tiempo se deja crecer el dinero.
