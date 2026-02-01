Consejos para asegurarte una jubilación sin sobresaltos: "La pensión es solo una pata de la mesa"

Quienes no cuentan con una planificación financiera aún pueden tomar medidas inmediatas. El primer paso es revisar los gastos y comprobar que se están solicitando todos los bonos sociales disponibles, como los de luz y gas, además de ayudas municipales.

Otra vía para obtener ingresos es aprovechar la vivienda sin abandonarla. Opciones como la nuda propiedad o la hipoteca inversa permiten recibir un ingreso mensual usando el valor del inmueble.

Los expertos insisten en no aislarse. Pedir asesoramiento financiero o social puede ser clave para reestructurar deudas y encontrar soluciones adaptadas a cada situación.

Para quienes todavía están a tiempo de planificar, el mensaje es claro: el tiempo es oro. Ahorrar pequeñas cantidades desde joven y automatizar el ahorro pesa más que grandes esfuerzos tardíos; no importa tanto cuánto se gana, sino cuánto tiempo se deja crecer el dinero.