Capítulo 73

Seyran engaña a Tarik y lo deja en manos de Halis: “Prefiero morir antes que irme contigo”

Con la ayuda de los hombres de Halis, Seyran le ha quitado la máscara a Tarik y le ha demostrado que su inteligencia está muy por encima de su obsesión con ella.

Tarik

Seyran ha demostrado que es mucho más inteligente que sus enemigos. Tras descubrir gracias a Kaya que la oferta de Tarik para curar su enfermedad era una mentira, la joven ha llevado a cabo un plan secreto con el abuelo Halis para librarse de él de una vez.

Sin que Ferit supiera nada, Seyran ha ido a verse con Tarik fingiendo que aceptaba irse de viaje con él. Tarik, creyéndose el ganador, ha intentado convencerla de que todo lo que hizo fue por amor, pero Seyran le ha parado los pies. Le ha confesado que ya sabía que el médico era un invento suyo y que solo ha estado hablando con él para alejarlo de Ferit. “Te odio, Tarik. Eres demasiado estúpido para entenderlo”, le ha gritado con desprecio.

Mientras Seyran lo humillaba diciéndole que prefería morir antes que irse con él, los hombres de Halis han aparecido por sorpresa. Al mismo tiempo, en otros puntos de la ciudad, los Korhan han atrapado a Sehmuz y a Saffet, el hermano de Tarik. La jugada ha sido perfecta: todos los enemigos han caído a la vez en una trampa que nadie vio venir.

Tarik, fuera de sí y viendo que lo habían derrotado, se ha resistido mientras se lo llevaban a la fuerza. En mitad de sus gritos, ha intentado hacerle daño a Seyran una última vez diciéndole que Ferit nunca la hará feliz y que ha perdido el amor propio. Pero Seyran lo ha mirado sabiendo que por fin se ha librado de su peor pesadilla y que los culpables de tanto dolor van a pagar por todo.

