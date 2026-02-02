Antena3
El 16 de mayo de 2024

Así debutó Manu en Pasapalabra: madrileño, psicólogo y "a por todas" desde su primer programa

Con una sonrisa tímida pero llenando el plató de frescura juvenil, Manuel Pascual sorprendió con un arranque de 17 aciertos en su primer Rosco. Entonces no sabía que superaría los 400 programas, entre otras marcas.

¿Quién es Manuel Pascual? La sorpresa de Pasapalabra tras debutar con un turno de 17 aciertos

Alberto Mendo
Sólo un día después de que Óscar ganara el bote en El Rosco, comenzaba a participar en Pasapalabra un joven de 27 años. Era el 16 de mayo de 2024 y Manuel Pascual no sabía entonces que llegaría a vivir más de 400 programas como concursante.

Al presentarle, Roberto Leal explicó que era licenciado en Psicología y procedente de Madrid, aunque Manu se apresuró a concretar que de Collado Villalba. Con la misma seguridad, afirmó que iba "a por todas". Lo demostró en su primer Rosco, dejando motivos para sospechar ya entonces que era mucho más que bueno: dejó a todos atónitos con un primer turno de 17 aciertos.

Gran estreno: Manuel arrasa en El Rosco frente a Inma… ¡con un primer turno de 17 aciertos!

El nuevo concursante, que no tuvo que pasar por la Silla Azul, también comentó su afición al coleccionismo de mapas: "De sitios a los que voy yendo", le contó al presentador.

En su primer día en Pasapalabra, Manu jugó por un bote que, como él, empezaba una nueva etapa desde los 100.000 euros. "Ayudaría a mi familia y me encanta estudiar, entonces emplearía parte en seguir estudiando", afirmó sobre sus objetivos. ¡Dale al play y revive cómo llegó Manu a Pasapalabra!

