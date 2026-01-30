Vecinos de Telde denuncian prácticas sexuales y exhibicionismo a la vista de todos y a plena luz del día

El Barranco de Telde, en Gran Canaria se ha convertido en los últimos tiempos en un lugar de prácticas sexuales y exhibicionistas que tienen en alerta a los vecinos del municipio. Según avanza el diario digital Telde Actualidad, vecinos, ciclistas, conductores y todas las personas que transitan habitualmente por el barranco a la altura de la rotonda del Cortijo, muy cerca de la carretera GC-1, han trasladado su preocupación por la presencia habitual de vehículos cuyos ocupantes realizan conductas sexuales.

Al parecer, a plena luz del día, se puede observar como varios vehículos aparcan en plena zona pública a la vista de todos y las personas que hay en su interior se dedican a realizar prácticas de carácter exhibicionista. Se trataría de varones adultos que llevan a cabo todo tipo de prácticas sexuales tanto dentro de los coches como fuera de ellos, al aire libre y a la vista de todos, en zonas de arbustos próximas a la carretera.

Según los vecinos, esto llevaría meses ocurriendo, y han aportado fotos y vídeos para denunciar la situación insostenible que viven en el municipio.

Según esta denuncia vecinal, los vehículos estacionan en este lugar especialmente durante las horas de la tarde y de la noche, pero también se han llegado a repetir estos comportamientos durante el día.

Los vecinos se quejan de que además, los usuarios realizan gestos obscenos e incluso tocamientos explícitos en sus partes íntimas para ser vistos por el resto de conductores. A veces incluso hacen señales y utilizan las luces largas para llamar la atención. Miradas con descaro, gestos lascivos, y la práctica de sexo en presencia de peatones o ciclistas, son algunos de los actos que denuncian unos vecinos que no pueden más con esta situación. Aseguran que no se trata de un hecho aislado sino que se repite desde hace mucho tiempo y que genera una gran incomodidad para las personas que transitan la zona, e incluso una gran sensación de inseguridad ya que por allí pasan a diario niños, jóvenes, personas mayores, deportistas…

El Barranco de Telde aparece en varias páginas web como punto de encuentro

Lo más curioso de esta situación es que los vecinos denunciantes han investigado sobre el tema y han descubierto que el Barranco de Telde aparece en varias páginas web como punto de encuentro para prácticas sexuales en la isla, lo que incrementa la presencia de estas personas a diario y hace que el problema no solo no se solucione, sino que vaya en aumento y se produzca con regularidad.

En uno de los anuncios se puede leer una indicación clara para encontrar el lugar: "Salida 6 de la autovía, GC-1, dirección Sur, hacia El Cortijo y CC Las Terrazas. En la rotonda coge la primera salida e inmediatamente la cruzas en dirección al barranco, pero sin bajar al mismo, y sigue por la carretera q discurre entre éste y unos almacenes de color amarillo. A unos 300m apróx. hay unos arbustos a mano derecha. Antes de pasarlos y una vez pasados está el lío. Casi todo gente joven y a cualquier hora del día, más afluencia de noche".

Esta semana la Policía Local ha intervenido en la zona, pero los vecinos reclaman la presencia periódica de los agentes y medidas disuasorias para garantizar el uso normal del espacio público y acabar con lo que consideran un problema de seguridad ciudadana.

