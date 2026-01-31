Más allá de los Beckham: padres famosos enfrentados públicamente a sus hijos

La reciente polémica en torno a Brooklyn Beckham y la distancia con sus padres ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda: ni la fama ni el éxito garantizan relaciones familiares armoniosas. Cuando los conflictos salen del ámbito privado y se hacen públicos, el impacto mediático es inmediato.

Pero los Beckham no son un caso aislado. En los últimos años, otros padres famosos han protagonizado enfrentamientos abiertos con sus hijos, con declaraciones públicas y decisiones legales que han marcado un antes y un después en sus vínculos familiares.

Isabel Pantoja e Isa Pantoja

La relación entre Isabel Pantoja y su hija Isa lleva años marcada por la distancia. Isa ha hablado abiertamente sobre episodios dolorosos de su juventud, periodos sin contacto con su madre y falta de apoyo en momentos clave de su vida. Estas declaraciones evidencian una fractura familiar que, a día de hoy, sigue sin resolverse de manera pública.

Isa Pantoja y su madre | Gtres

Carmen Cervera y Borja Thyssen

El conflicto entre Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, y su hijo Borja se centró en la gestión del patrimonio familiar y la colección de arte. Durante años mantuvieron posiciones enfrentadas sobre la herencia y disputas judiciales por obras de gran valor. También hubo tensiones personales tras el matrimonio de Borja con Blanca Cuesta, que la baronesa no aprobaba. A día hoy mantienen contacto y la situación ha mejorado, incluso han posado juntos en eventos en los que han coincidido.

Carmen Cervera y Borja Thyssen | Gtres

Brad Pitt y el distanciamiento con Zahara y Shiloh

Tras su divorcio de Angelina Jolie, la relación de Brad Pitt con varios de sus hijos se ha deteriorado. Zahara comenzó a usar públicamente el apellido Jolie en 2023, y Shiloh solicitó legalmente eliminar "Pitt" de su nombre al alcanzar la mayoría de edad. Estos gestos han sido interpretados por medios como una forma de marcar distancia respecto a su padre, en un contexto familiar muy condicionado por la separación y los litigios entre sus progenitores.

Angelina Jolie y Brad Pitt con sus hijos | Gtres

Elon Musk y Vivian Jenna Wilson

En 2022, Vivian Jenna Wilson, hija transgénero de Elon Musk, solicitó un cambio legal de nombre y expresó que no deseaba mantener vínculos con su padre. La relación se tensó aún más tras comentarios públicos de Musk sobre la transición de su hija, que Vivian desmintió y calificó como tergiversaciones. Desde entonces mantiene una relación distante con él, y ha manifestado que su infancia estuvo marcada por la ausencia y actitudes críticas hacia su identidad de género.

Vivian Jenna Wilson, hija transgénero de Elon Musk | Getty Images

Britney Spears y sus hijos, una relación marcada por la tutela

La tutela legal de Britney Spears durante trece años afectó de manera significativa su relación con sus hijos, Jayden James y Sean Preston. En 2022, Jayden habló públicamente sobre sentirse emocionalmente descuidado. Con el tiempo Britney ha podido reconectar con Jayden, mientras que su vínculo con Sean Preston avanza más lentamente, reflejando los años de separación y falta de convivencia.

Britney Spears y sus hijos | Gtres

Conflictos distintos, contextos diferentes, pero un denominador común: cuando las tensiones familiares se hacen públicas, ni la fama ni el poder consiguen amortiguar sus consecuencias.