La queja de un agricultor por la regularizacion de inmigrantes: "La demagogia que hay en la política"

Un micrófono abierto pillaba desprevenido al agricultor, que cuando recibía el paso desde plató se encontraba valorando el panorama político: "La demagogia que hay en la política...", se le escuchaba decir a Andrés.

"Se votan en Bruselas unas cosas y aquí luego se dice lo contrario", explicaba entre risas ya en directo, posiblemente por el reciente acuerdo entre las autoridades europeas y Mercosur.

"Al campo no quiere venir prácticamente nadie"

La presencia de población inmigrante es en un porcentaje muy elevado la que desempeña la práctica totalidad del trabajo en el campo, a lo largo de toda la geografía. Las campañas no saldrían adelante de no ser por los trabajadores extranjeros dado que como el propio agricultor reconoce, no es un trabajo que seduzca a mucho nacional. La escasez de mano de obra es una dificultad que sufren loso agricultores.

"El trabajador en el campo, exige porque hay falta de mano de obra"

Andrés considera que se enfrentan a inconvenientes a la hora de aplicarse las leyes y no ve soluciones en la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno, pactada entre el PSOE y Podemos. Explica el caso concreto de personas que llegan indocumentadas, reciben tarjeta sanitaria y padrón municipal, pero "hasta que pasan dos años no se les puede hacer contrato de un año". Dada la temporalidad de las campañas asegura: "No tenemos la capacidad económica de contratarlos para un año".

"El más débil es el que tiene prisa por recoger una cosecha que se le cae al suelo"

Andrés enumeraba por último las trabas que la normativa vigente les presenta a la hora de contratar y sacar del paro a quienes han tardado cierto tiempo en percibir ayudas. El agricultor pide "que se igualen las condiciones".

Sobre quien sitúa al temporero en el eslabón más débil de la cadena de producción, Andrés respondía claramente: "En el campo el más débil es el que tiene prisa por recoger una cosecha que se le cae al suelo, y si no llega a un acuerdo que al trabajador le interese, el trabajador no va a ir. No va a ir porque tiene donde elegir. En el campo tienen donde elegir y el trabajador exige, gracias a Dios".

Valora muy positivamente esa posibilidad de elección, pero clama por que se trabaje para que ambas partes compartan un mismo y máximo interés en que todo esté regularizado y dado de alta.

