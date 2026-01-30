Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Inmigración

La queja de un agricultor por la regularizacion de inmigrantes: "La demagogia que hay en la política"

Andrés, agricultor, ha manifestado su descontento con la situación del campo español. Asegura que la falta de mano de obra y la normativa actual representan obstáculos por mucha regularización que se lleve a cabo.

Andrés, agricultor

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Un micrófono abierto pillaba desprevenido al agricultor, que cuando recibía el paso desde plató se encontraba valorando el panorama político: "La demagogia que hay en la política...", se le escuchaba decir a Andrés.

"Se votan en Bruselas unas cosas y aquí luego se dice lo contrario", explicaba entre risas ya en directo, posiblemente por el reciente acuerdo entre las autoridades europeas y Mercosur.

"Al campo no quiere venir prácticamente nadie"

La presencia de población inmigrante es en un porcentaje muy elevado la que desempeña la práctica totalidad del trabajo en el campo, a lo largo de toda la geografía. Las campañas no saldrían adelante de no ser por los trabajadores extranjeros dado que como el propio agricultor reconoce, no es un trabajo que seduzca a mucho nacional. La escasez de mano de obra es una dificultad que sufren loso agricultores.

"El trabajador en el campo, exige porque hay falta de mano de obra"

Andrés considera que se enfrentan a inconvenientes a la hora de aplicarse las leyes y no ve soluciones en la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno, pactada entre el PSOE y Podemos. Explica el caso concreto de personas que llegan indocumentadas, reciben tarjeta sanitaria y padrón municipal, pero "hasta que pasan dos años no se les puede hacer contrato de un año". Dada la temporalidad de las campañas asegura: "No tenemos la capacidad económica de contratarlos para un año".

"El más débil es el que tiene prisa por recoger una cosecha que se le cae al suelo"

Andrés enumeraba por último las trabas que la normativa vigente les presenta a la hora de contratar y sacar del paro a quienes han tardado cierto tiempo en percibir ayudas. El agricultor pide "que se igualen las condiciones".

Sobre quien sitúa al temporero en el eslabón más débil de la cadena de producción, Andrés respondía claramente: "En el campo el más débil es el que tiene prisa por recoger una cosecha que se le cae al suelo, y si no llega a un acuerdo que al trabajador le interese, el trabajador no va a ir. No va a ir porque tiene donde elegir. En el campo tienen donde elegir y el trabajador exige, gracias a Dios".

Valora muy positivamente esa posibilidad de elección, pero clama por que se trabaje para que ambas partes compartan un mismo y máximo interés en que todo esté regularizado y dado de alta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Nicolás Redondo.

Nicolás Redondo arremete contra Óscar Puente: "No tiene que vanagloriarse de si no duerme o no come"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Andrés, agricultor

La queja de un agricultor por la regularizacion de inmigrantes: "La demagogia que hay en la política"

Expertos, sobre el accidente de tren de Adamuz.

¿Podrán los expertos ayudar a las familias del accidente de tren a sanar la herida? "Es muy triste que se haya recortado en mantenimiento?"

¿La indemnización de Ábalos?

Esto es lo que cobrará Ábalos de pensión después de dejar el Congreso: "Aquí en España lo que priva es ser víctima"

Glòria Serra
En plató

Glòria Serra: "A veces utilizo mi voz cuando estoy recibiendo un mal servicio, bajo un poco el tono"

El pique de Joaquín, Susana, Daniela y Salma en ¿Ciudad o plato?
Se ponen a prueba

El pique de Joaquín, Susana, Daniela y Salma en ¿Ciudad o plato?: “Tú no tienes ni idea, estás con la suerte”

El divertido regreso de Mario Vaquerizo a El Desafío
Avance | Programa 4

El regreso de Mario Vaquerizo a El Desafío: “¿Habéis echado de menos mi incontinencia verbal?”

Al ritmo del ‘Me da igual’, Mario Vaquerizo ha regresado al plató de El Desafío como invitado para llenar el programa de humor y volver a enfrentarse a un reto. No te lo pierdas, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Críticas a Puente
Crisis ferroviaria

Las críticas al ministro Óscar Puente por sus palabras en el Senado: "Uno viene llorado de casa"

La comparecencia del actual ministro de Transportes en el Senado ha causado la indignación del socialista -expulsado del partido- Nicolás Redondo. El exsecretario general del PSOE de País Vasco considera que "tienen una visión de la responsabilidad política inexistente".

Nicolás Redondo.

Nicolás Redondo arremete contra Óscar Puente: "No tiene que vanagloriarse de si no duerme o no come"

Dani García saca su lado más polémico en El Hormiguero: "La pizza a tomar por saco"

Dani García saca su lado más polémico en El Hormiguero: "La pizza a tomar por saco"

Vuelve a ver la entrevista completa a Dani García en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Dani García en El Hormiguero

Publicidad