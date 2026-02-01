Mejores momentos | Programa 4
La confesión de Mario Vaquerizo en El Desafío: “Eva Soriano y yo fuimos novios”
El invitado de El Desafío ha querido contar una anécdota con la concursante del programa.
El invitado ha bromeado con el jurado de El Desafío, "aunque no lo creaís me gustan las chicas", ha afirmado Vaquerizo.
El invitado ha bromeado con el jurado de El Desafío, “aunque no lo creaís me gustan las chicas”, ha afirmado Vaquerizo.
Maro Vaquerizo ha tenido unas bonitas palabras con Eva Soriano tras su espectacular número de escapismo de Noria a la fuga. “Tú siempre me llevas a lo más alto” le ha dicho el invitado a la humorista.
