Mejores momentos | Programa 4

La confesión de Mario Vaquerizo en El Desafío: “Eva Soriano y yo fuimos novios”

El invitado de El Desafío ha querido contar una anécdota con la concursante del programa.

Carmen Pardo
Publicado:

“Eva y yo fuimos novios” ha confesado Mario Vaquerizo al recordar la pareja que protagonizó con Eva Soriano en Tu cara me suena.
El divertido número cómico de Mario Vaquerizo

El invitado ha bromeado con el jurado de El Desafío, “aunque no lo creaís me gustan las chicas”, ha afirmado Vaquerizo.

Maro Vaquerizo ha tenido unas bonitas palabras con Eva Soriano tras su espectacular número de escapismo de Noria a la fuga. “Tú siempre me llevas a lo más alto” le ha dicho el invitado a la humorista.

