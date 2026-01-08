Iñaki Anasagasti desea que Zapatero sea juzgado con Maduro en EEUU: "Es una figura no de mediador, sino de blanqueador de una dictadura"

Iñaki Anasagasti es exsenador y exportavoz parlamentario del PNV. Pero tal vez lo que algunos no sepan es que nació en Venezuela, en la ciudad de Cumaná en 1947, y que ha vivido varios años en el país caribeño. Gran conocedor de la situación venezolana, en Espejo Público ha asegurado estar muy contento por la caída de Maduro, a pesar de que para ello se haya violado la legalidad internacional: "Hay un discurso muy cínico. Indudablemente la legalidad internacional hay que respetarla, nadie la pone en cuestión. Pero no estamos hablando de un presidente elegido democráticamente en Venezuela, sino de un dictador cruel, sanguinario, persecutor, robador de elecciones democráticas y sin posibilidad de futuro en Venezuela".

El político vasco ha reconocido que no le gustan "las medidas de fuerza", pero que "no hay nadie que esté fuera de Venezuela que no esté maravillado de que se ha dado un pasito". Anasagasti ha querido recordar que "hay casi 9 millones de venezolanos que han emigrado porque no pueden vivir, porque no hay sanidad ni educación. No cobran prensiones después de vidas de trabajo durísimas". Por eso Iñaki Anasagasti desea que "se resuelva la situación pasando por la legitimidad democrática de las ultimas elecciones que las ganó Edmundo González".

Eso sí, el político vasco no ha tenido reparos en criticar "la falta de educación del presidente Trump en el Despacho Oval hablando de cómo fue la operación. No tuvo ni una sola palabra en favor de la democracia. Menospreció de manera feísima a Corina". De hecho, Anasagasti define a Trump como "un hombre visceral", aunque agradece que "haya movido algo el tablero, que no se movía nada en 27 años".

Críticas a Zapatero

Iñaki Anasagasti no está en nada de acuerdo con el papel que el expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ha tenido en Venezuela. Ha asegurado que "Zapatero cuando dejó de ser presidente, al no saber inglés, encontró un reflujo nuevo interesante en Venezuela pretendiendo ser mediador". El político vasco ha negado rotundamente que Zapatero haya ayudado a liberar a más de un centenar de presos y ha afirmado con rotundidad: "Zapatero lo que ha hecho es blanquear una dictadura. La figura de Zapatero no es de mediador, sino de blanqueador de una dictadura".

