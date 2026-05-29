Carol rompe su historia de amor con Daryl tras revelar la tragedia que marcó su vida

Carol explica a Daryl que tuvo una hija con Sebastián llamada Eva y que la niña murió pocos días después de nacer. La joven reconoce que nunca logró superar aquella pérdida y que decidió marcharse para alejarse de los recuerdos.

Tras abrir su corazón, la azafata admite que intentó sabotear su relación porque no consigue dejar atrás el sufrimiento. Entre lágrimas, devuelve el anillo de compromiso y asegura que no puede continuar con la boda en ¿A qué estas esperando?