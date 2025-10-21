Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sarkozy a Prisión

Susanna Griso revela lo que vivió con Nicolás Sarkozy, con motivo de su entrada de en la cárcel: "Yo no me podía levantar"

El expresidente de Francia Nicolás Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión que comenzará a cumplir inmediatamente. El exmandatario galo visitó Espejo Público en diciembre de 2023 y Susanna Griso ha desvelado una aspecto de Sarkozy que le sorprendió.

Susanna, sobre Sarkozy

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Nicolás Sarkozy entraba la mañana de este martes en un vehículo rumbo a la cárcel. Lo hacía tras despedirse de su actual esposa, la famosa cantante Carla Bruni, que le acompañaba hasta la puerta del mismo, rodeado por una importante despliegue policial. Espejo Público emitía en directo toda la secuencia de los hechos.

"Una imagen insólita", exclamaba la periodista y presentadora Susanna Griso. Ella misma tuvo la oportunidad de entrevistar al expresidente de la República de Francia hace menos de dos años, cuando ya estaba implicado en el escándalo de financiación ilegal de su partido que le ha llevado a la cárcel. También se le acusaba de "ser el presidente de los ricos" y de tener "una ambición desmedida", apuntaba Susanna.

"No me podía levantar"

Precisamente de ese encuentro recordaba Susanna una de las condiciones que puso Sarkozy para conceder la entrevista. No pareció hacerle ninguna gracia la alusión en un vídeo a las alzas que se ha rumoreado que utiliza para aumentar su estatura unos centímetros.

Ese atributo físico sería precisamente un foco de debilidad que el francés quiere tapar en la medida de lo posible, también en esta mencionada entrevista.

"Le entrevistamos con sus alzas, y poniendo como condición que yo no me podía levantar en el momento de saludarle", confesaba Griso, que también ha recordado que el francés negaba estar preocupado por la causa judicial que finalmente ha dado con sus huesos en prisión: "Estaba muy tranquilo, que al final la verdad se acabaría demostrando".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Antena3

A pedradas, amenazas e intentos de atropello: nos adentramos una noche en 'Los Pajaritos' de Sevilla

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Susanna, sobre Sarkozy

Susanna Griso revela lo que vivió con Nicolás Sarkozy, con motivo de su entrada de en la cárcel: "Yo no me podía levantar"

La confesión de Luis de la Fuente a Trancas y Barrancas: "No tolero la falta de respeto, para eso hago pesas"

La confesión de Luis de la Fuente a Trancas y Barrancas: "No tolero la falta de respeto, para eso hago pesas"

Taburete en El Hormiguero

El Hormiguero recibirá esta noche a Taburete

Disfruta de la entrevista completa a Luis de la Fuente en El Hormiguero
Inolvidable

Disfruta de la entrevista completa a Luis de la Fuente en El Hormiguero

Esperansa Grasia sorprende a Luis de la Fuente con sus trucos para el día a día
Desternillante

Esperansa Grasia sorprende a Luis de la Fuente con sus trucos para el día a día

¿Quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Luis de la Fuente se moja en El Hormiguero
Imperdible

¿Quién es el mejor futbolista del mundo? Luis de la Fuente se moja en El Hormiguero

El seleccionador nacional ha hablado sobre sus ídolos de la infancia y sus jugadores favoritos en la actualidad.

Luis de la Fuente elogia a Lamine Yamal: "La imagen que se vende no tiene que ver con su calidad humana"
Sobre el ego de los futbolistas

Luis de la Fuente elogia a Lamine Yamal: "La imagen que se vende no tiene que ver con su calidad humana"

El seleccionador nacional de fútbol ha asegurado que los jugadores que elige, además de destacar técnicamente, son "buenas personas".

Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"

Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"

Manu y Rosa, a El Rosco por un bote histórico de 2.272.000 euros en El Rosco: ¿repetirán la gesta de Rafa Castaño?

Manu y Rosa, a por un bote histórico de 2.272.000 euros en El Rosco: ¿repetirán la gesta de Rafa Castaño?

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Creo que mi deseo está claro”

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Mi deseo está claro”

Publicidad