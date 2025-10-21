Susanna Griso revela lo que vivió con Nicolás Sarkozy, con motivo de su entrada de en la cárcel: "Yo no me podía levantar"

Nicolás Sarkozy entraba la mañana de este martes en un vehículo rumbo a la cárcel. Lo hacía tras despedirse de su actual esposa, la famosa cantante Carla Bruni, que le acompañaba hasta la puerta del mismo, rodeado por una importante despliegue policial. Espejo Público emitía en directo toda la secuencia de los hechos.

"Una imagen insólita", exclamaba la periodista y presentadora Susanna Griso. Ella misma tuvo la oportunidad de entrevistar al expresidente de la República de Francia hace menos de dos años, cuando ya estaba implicado en el escándalo de financiación ilegal de su partido que le ha llevado a la cárcel. También se le acusaba de "ser el presidente de los ricos" y de tener "una ambición desmedida", apuntaba Susanna.

"No me podía levantar"

Precisamente de ese encuentro recordaba Susanna una de las condiciones que puso Sarkozy para conceder la entrevista. No pareció hacerle ninguna gracia la alusión en un vídeo a las alzas que se ha rumoreado que utiliza para aumentar su estatura unos centímetros.

Ese atributo físico sería precisamente un foco de debilidad que el francés quiere tapar en la medida de lo posible, también en esta mencionada entrevista.

"Le entrevistamos con sus alzas, y poniendo como condición que yo no me podía levantar en el momento de saludarle", confesaba Griso, que también ha recordado que el francés negaba estar preocupado por la causa judicial que finalmente ha dado con sus huesos en prisión: "Estaba muy tranquilo, que al final la verdad se acabaría demostrando".

