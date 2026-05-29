La ruleta de la suerte consigue su mejor cuota mensual del año y acumula 73 meses consecutivos de liderazgo

La ruleta de la suerte ha alcanzado ya 73 meses consecutivos de liderazgo con la segunda mayor distancia sobre su rival privado en un mes de mayo, +12,4 puntos y su mejor cuota mensual del año. Cada día, 3,1 millones de espectadores únicos siguen el programa, que también lidera en el fin de semana (18% y +1,2 M).

Por su parte, Cocina abierta de Karlos Arguiñano también ha alcanzado este mayo 50 meses de liderazgo consecutivo con la mayor ventaja sobre su directo competidor en este mismo mes +7,9 puntos, además de su mejor mes del año. El programa de Karlos Arguiñano supera cada mañana los 1,2 millones de espectadores únicos.

Y ahora Sonsoles (10,0% y 712.000) repite como el magacín privado más visto de las tardes, líder nuevamente sobre su competidor y creciendo a su mejor dato de los últimos tres meses.

Antena 3 refuerza en mayo su incontestable liderazgo en las audiencias de televisión, encadenando ya 22 meses consecutivos a la cabeza y ampliando distancias con sus competidores.

Así, sube al 12,9% de cuota de pantalla, la cadena que más crece entre las principales, alejándose de sus adversarios y reafirmando su posición como cadena más vista: aumenta la ventaja con la siguiente opción a casi +2 puntos, la mayor de la temporada, y marca la mayor distancia con su inmediato competidor en un mes de mayo en 31 años, desde 1995, +3,6 puntos.

Un mes más, vuelve a demostrar la solidez de su programación, que triunfa de la mañana a la noche, liderando con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.

Un liderazgo imbatible que respalda su apuesta en entretenimiento, información y ficción. En informativos, Antena 3 Noticias acumula 77 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a grandes distancias de sus competidores y con sus ediciones líderes y las más vistas de la televisión. La oferta informativa de Antena 3 no deja de crecer y firma su mejor mayo en cinco años (desde 2021), destacando en la Sobremesa de lunes a viernes, con su mejor mes de mayo en 30 años (desde 1996) y también en el fin de semana, con su mes de mayo más alto desde 2008, 18 años.

En entretenimiento, Antena 3 cierra otro mes extraordinario y con los programas más vistos de toda la TV: El Hormiguero lidera nuevamente en lo más alto del ranking, otro mes más, seguido de Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Tu cara me suena, todos imbatibles.

Así, Antena 3 tiene los programas que más triunfan a diario, con Cocina abierta de Karlos Arguiñano, que alcanza 50 meses de liderazgo, La ruleta de la suerte, Pasapalabra y El Hormiguero y también con sus apuestas estelares: al liderazgo de Tu cara me suena en la noche de los viernes, continúa el de Mask Singer: adivina quién canta en la noche de los miércoles, y se suma La Voz Kids en la noche del sábado.

En el apartado de ficción, Antena 3 también cosecha las series más vistas: Sueños de libertad se sitúa a la cabeza con otro mes sobresaliente y su mejor mayo histórico con un 14,2%, de nuevo líder absoluto y a enormes ventajas de sus competidores. En tierra lejana y Una nueva vida son, por su parte, las series más vistas del Prime Time.