Audiencias mayo
La ruleta de la suerte consigue su mejor cuota mensual del año y acumula 73 meses consecutivos de liderazgo
Cada día, 3,1 millones de espectadores únicos siguen el programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure. Aunque en las mañanas de Antena 3, también Cocina abierta de Karlos Arguiñano acumula 50 meses de liderazgo, mientras que Y ahora Sonsoles repite como el magacín privado más visto de las tardes.
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La ruleta de la suerte ha alcanzado ya 73 meses consecutivos de liderazgo con la segunda mayor distancia sobre su rival privado en un mes de mayo, +12,4 puntos y su mejor cuota mensual del año. Cada día, 3,1 millones de espectadores únicos siguen el programa, que también lidera en el fin de semana (18% y +1,2 M).
Por su parte, Cocina abierta de Karlos Arguiñano también ha alcanzado este mayo 50 meses de liderazgo consecutivo con la mayor ventaja sobre su directo competidor en este mismo mes +7,9 puntos, además de su mejor mes del año. El programa de Karlos Arguiñano supera cada mañana los 1,2 millones de espectadores únicos.
Y ahora Sonsoles (10,0% y 712.000) repite como el magacín privado más visto de las tardes, líder nuevamente sobre su competidor y creciendo a su mejor dato de los últimos tres meses.
Antena 3 refuerza en mayo su incontestable liderazgo en las audiencias de televisión, encadenando ya 22 meses consecutivos a la cabeza y ampliando distancias con sus competidores.
Así, sube al 12,9% de cuota de pantalla, la cadena que más crece entre las principales, alejándose de sus adversarios y reafirmando su posición como cadena más vista: aumenta la ventaja con la siguiente opción a casi +2 puntos, la mayor de la temporada, y marca la mayor distancia con su inmediato competidor en un mes de mayo en 31 años, desde 1995, +3,6 puntos.
Un mes más, vuelve a demostrar la solidez de su programación, que triunfa de la mañana a la noche, liderando con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.
Un liderazgo imbatible que respalda su apuesta en entretenimiento, información y ficción. En informativos, Antena 3 Noticias acumula 77 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a grandes distancias de sus competidores y con sus ediciones líderes y las más vistas de la televisión. La oferta informativa de Antena 3 no deja de crecer y firma su mejor mayo en cinco años (desde 2021), destacando en la Sobremesa de lunes a viernes, con su mejor mes de mayo en 30 años (desde 1996) y también en el fin de semana, con su mes de mayo más alto desde 2008, 18 años.
En entretenimiento, Antena 3 cierra otro mes extraordinario y con los programas más vistos de toda la TV: El Hormiguero lidera nuevamente en lo más alto del ranking, otro mes más, seguido de Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Tu cara me suena, todos imbatibles.
Así, Antena 3 tiene los programas que más triunfan a diario, con Cocina abierta de Karlos Arguiñano, que alcanza 50 meses de liderazgo, La ruleta de la suerte, Pasapalabra y El Hormiguero y también con sus apuestas estelares: al liderazgo de Tu cara me suena en la noche de los viernes, continúa el de Mask Singer: adivina quién canta en la noche de los miércoles, y se suma La Voz Kids en la noche del sábado.
En el apartado de ficción, Antena 3 también cosecha las series más vistas: Sueños de libertad se sitúa a la cabeza con otro mes sobresaliente y su mejor mayo histórico con un 14,2%, de nuevo líder absoluto y a enormes ventajas de sus competidores. En tierra lejana y Una nueva vida son, por su parte, las series más vistas del Prime Time.
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