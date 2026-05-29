Una agresión contra Salva termina con Mabel inconsciente tras recibir un golpe en la fábrica

El ambiente en la fábrica empeora desde que comenzó a circular el rumor sobre el paso de Salva por la cárcel. Algunos operarios empiezan a rechazarlo y la situación acaba descontrolándose durante un enfrentamiento en la cantina.

Varios trabajadores abuchean a Salva y le lanzan piedras, pero una de ellas impacta en Mabel cuando intenta enfrentarse a los agresores. La hija de los Salazar cae al suelo tras recibir el golpe y pierde el conocimiento ante la preocupación de todos en Sueños de libertad.

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