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SUEÑOS DE LIBERTAD
Una agresión contra Salva termina con Mabel inconsciente tras recibir un golpe en la fábrica
La tensión se dispara en Sueños de libertad tras una violenta agresión en la fábrica que termina con Mabel herida mientras trataba de proteger a Salva.
El ambiente en la fábrica empeora desde que comenzó a circular el rumor sobre el paso de Salva por la cárcel. Algunos operarios empiezan a rechazarlo y la situación acaba descontrolándose durante un enfrentamiento en la cantina.
Varios trabajadores abuchean a Salva y le lanzan piedras, pero una de ellas impacta en Mabel cuando intenta enfrentarse a los agresores. La hija de los Salazar cae al suelo tras recibir el golpe y pierde el conocimiento ante la preocupación de todos en Sueños de libertad.
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