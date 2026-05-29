Muere la creadora de contenido Roseli Fernandes tras someterse a una operación estética

La influencer y maquilladora brasileña, Roseli Fernandes, ha fallecido a los 48 años tras someterse a un procedimiento estético en una clínica de São Paulo.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de mayo, cuando la influencer acudió a una clínica privada para realizarse un aumento de glúteos mediante infiltraciones. Horas después de la operación, la maquilladora brasileña empezó a encontrarse mal, con fuertes dolores, molestias y un rápido deterioro de su estado de salud.

Tan solo 24 horas después de la operación, la creadora de contenido perdía la vida. Las autoridades brasileñas han iniciado ya una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento, y determinar si existió algún tipo de negligencia médica durante el procedimiento o en la atención médica posterior.

El uso de PPMA, la posible causa de su muerte

La sustancia que se empleó para el relleno de glúteos fue PPMA (pollimetimetacrilato), un material acrílico que ha sido motivo de controversia en varios países debido a los posibles efectos adversos que puede provocar, cuando se emplea de manera incorrecta o en grandes cantidades. Varios especialistas advierten de que esta sustancia puede ocasionar infecciones, embolias, complicaciones respiratorias, e incluso daños irreversibles en el organismo.

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El pasado 15 de mayo perdía la vida otra influencer brasileña, era el caso de Vó do Céu, conocida en redes como Gradma From Heaven (La abuela desde el cielo), que fallecía a los 106 años. Su nieta, Inmaculada Moura, fue quien dio la noticia en Instagram el pasado 19 de mayo.

Céu se hizo famosa en redes sociales gracias a su nieta, quien editó un vídeo mostrando varios momentos de su abuela con los que se ganó el cariño de miles de personas. Fue tanta su fama que se acabó convirtiendo en la protagonista del perfil de Inmaculada Moura. Su contenido se basaba en reflexiones personales y mostrar su sentido del humor.

Moura en su comunicado, emitió un mensaje emotivo al cielo para que su abuela pudiera leerlo: "Nunca olvidaré los consejos que me diste, tus enseñanzas y todo sobre lo que me hablabas". También destacó cada una de sus conversaciones con su abuela, que estaban llenas de "conocimiento y sabiduría".

Muere Gabriel Ganley, conocido influencer fitness

El pasado fin de semana ocurría otra noticia similar, también en Brasil, cuando el fisicoculturista e influencerbrasileño Gabriel Ganley, era encontrado sin vida, a los 22 años, dentro de su apartamento en São Paulo (Brasil). Hacía dos meses que había participado en un campeonato de fisicoculturismo.

Fue la marca deportiva 'Integralmédica', una de las compañías con las que colaboraba Ganley, quien comunicó su muerte a través de sus redes sociales. La empresa compartió un mensaje en el que aludieron al creador de contenido como su "eterno Bbzinho".