Minuto a minuto
Última hora de las noticias del PSOE en directo: Pedro Sánchez pide comparecer en el Congreso tras las últimas investigaciones judiciales
Ante las distintas causas judiciales que rodean al PSOE el presidente del Ejecutivo y líder del partido Pedro Sánchez ha anunciado una comparecencia en el Congreso en la que informará sobre la situación política.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer ante el pleno del Congreso para informar sobre la situación política tras las últimas investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE. La comparecencia tendrá lugar previsiblemente en la última semana de junio.
El Ejecutivo ha cursado esta petición después de que, tanto desde la oposición como desde sus socios de Gobierno, se hayan pedido explicaciones por esos asuntos, el último de ellos el requerimiento de información relativo al caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez.
ERC, Podemos, BNG y Compromís solicitan la comparecencia
La comparecencia ha sido solicitada para informar, además de la situación política tras esos casos, para dar cuenta de la próxima reunión del Consejo Europeo, que se celebrará en Bruselas los días 18 y 19 de junio. Por tanto, lo previsible es que la comparecencia de Sánchez ante el Congreso sea a la semana siguiente, y en concreto el miércoles 24 de junio, en el último pleno de la cámara antes de que acabe el periodo ordinario de sesiones.
Además de la petición del propio Sánchez, también han registrado una solicitud conjunta para esa comparecencia ERC, Podemos, BNG y Compromís.
A consecuencia de las decisiones judiciales que han afectado en los últimos días tanto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como al PSOE por el caso Leire, se han sucedido por parte del PP y de socios de investidura las peticiones de explicación y también de convocatoria anticipada de elecciones.
Puente denuncia que se están usando métodos no democráticos para derribar al Gobierno
Mientras, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha denunciado que existen "mañas" y "métodos no democráticos" que se están utilizando para derribar al Gobierno y ha descartado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, vaya a adelantar las elecciones.
En declaraciones a la salida del pleno del Congreso, Puente ha asegurado que el PSOE no va a "consentir" ni "tolerar" estas prácticas, ni se van a "doblegar" ante los intentos de "perturbar la democracia" con métodos que van contra ella.
Ha denunciado en concreto que este miércoles el PP tuviera la información sobre la investigación del caso Leire y la entrada en Ferraz de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) "con carácter anticipado" y la utilizara para cargar contra el Gobierno en el pleno del Congreso.
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Última hora de las noticias del PSOE en directo: Miriam Nogueras insiste en que no espera "más" de Pedro Sánchez
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, insistió este viernes en que no espera del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "nada más que no sea que convoque elecciones". Aseguró que su formación no está "para sostener a nadie", pero alejó la posibilidad de apoyar una hipotética moción de censura del PP.
Al mismo tiempo, señaló tajante que los posconvergentes no pueden tener "la responsabilidad" de "lo que pasa, de lo que entra y de lo que sale en el Gobierno del Reino de España". De este modo, volvía a alejar esa posibilidad de apoyar, con sus siete diputados, una moción de censura contra el Gobierno, insistiendo en que Junts no está "para sostener a nadie" o "sacar gobiernos".
Última hora de las noticias del PSOE en directo: El portavoz de los Comunes invita a Sánchez a dar explicaciones ante la Cámara
El portavoz de los Comunes en el Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello, invitó este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a explicar en su próxima comparecencia ante la Cámara qué medidas adoptará de regeneración democrática del poder judicial o los medios de comunicación, a los que el Ejecutivo acusa de tratar de derribarle.
En declaraciones a la Cadena Ser Catalunya recogidas por Servimedia, Pisarello constató que ayer el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, "dijo una cosa muy grave" al denunciar que ciertos sectores del poder judicial y mediático pretenden derribar al Gobierno por medios no democráticos. "Es posible, no lo descarto", se sumó el diputado catalán, al subrayar que ese supuesto 'lawfare' ya lo han "visto" otras veces.
Última hora de las noticias del PSOE en directo: Moncloa reta al PNV a unirse a VOX en la moción de censura
El, PNV, dio ayer por muerta la legislatura. Hace unos días, su líder, Aitor Esteban ya advirtió al presidente del Gobierno que sería "irresponsable" alargar hasta 2027. Y ayer redobló la presión. Pero descartó que sumar votos a una hipotética moción de censura.
Por ello, fuentes gubernamentales consultadas por este diario no esconden su hastío. En el núcleo duro del Ejecutivo se sienten víctimas de una cacería de la derecha. De manera que la presión política de sus socios molesta en Moncloa.
Última hora de las noticias del PSOE en directo: Pedro Sánchez estará presente hoy en la presentación del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior
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Última hora de las noticias del PSOE en directo | El tribunal de David Sánchez alza la voz: "El único horizonte es el imperio de la ley"
Uno de los objetivos de esa 'trama' era la magistrada Beatriz Biedma, quien fue la encargada de investigar al músico a cuenta de su polémica contratación en la Diputación de Badajoz en el año 2017 y de enviarlo a juicio.
Aunque eso no impidió que apoyara al abogado del músico, Emilio Cortés, en una de sus reclamaciones, al considerar prescrito uno de los tres delitos por el que se sienta en el banquillo, el de aceptación de nombramiento ilegal, lo que de aceptarse implicaría el lunes, se sabrá que el juicio continuase contra David Sánchez por tráfico de influencias y prevaricación.
Última hora de las noticias del PSOE en directo: Prevista una manifestación hoy a las 20:00 en Ferraz
Hazte Oír convoca una manifestación frente a Ferraz para reclamar la dimisión de Pedro Sánchez. La asociación que se encuentra inmersa en varios procesos judiciales contra el Gobierno, se congregará en Ferraz esta tarde a las 20:00 para denunciar la corrupción que azota al Ejecutivo y al líder de los socialistas, Pedro Sánchez.
Última hora de las noticias del PSOE en directo: El CIS publica a las 12:30 su primera encuesta tras las elecciones andaluzas
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este viernes, a las 12.30 horas, su barómetro del mes de mayo, cuyo trabajo de campo se realizó en plena campaña de las elecciones andaluzas, en las que el PP perdió la mayoría absoluta y el PSOE sufrió otro batacazo, y antes del goteo de causas judiciales que afectan a los socialistas, como la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la presunta trama para boicotear investigaciones que perjudicaban al partido.
Última hora de las noticias del PSOE en directo: El Gobierno acota la nueva trama investigada a Santos Cerdán
El Gobierno ha salido al paso del nuevo frente judicial que cerca al PSOE con una airada estrategia que combina el ataque y la defensa. Mientras se vuelve a utilizar el comodín de la guerra sucia judicial o ‘lawfare’ se erige un escudo de protección tratando de encapsular en el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, la supuesta trama para “desestabilizar” causas contra el partido.
Al mismo tiempo, se aísla la trama para descargar de cualquier responsabilidad al PSOE como persona jurídica o al presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, como beneficiado o conocedor de sus gestiones.
Última hora de las noticias del PSOE en directo: Sánchez usa datos económicos para contrastar "la realidad y el ruido mediático" del país
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado este viernes los datos relativos al aumento del salario medio en España para contrastar "la realidad" del país con el "ruido mediático". Sánchez se ha hecho eco, en un mensaje en la red social X, del crecimiento de los salarios en España en plena polémica por las actuaciones judiciales contra el PSOE, que han llevado al PP y a algunos socios del Gobierno a pedir la convocatoria de elecciones.
El jefe del Ejecutivo ha descartado esa posibilidad y este jueves anunció que comparecerá en el Congreso, previsiblemente la última semana de junio, para dar explicaciones de la situación política provocada por esas actuaciones judiciales y que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha enmarcado en un operación de intento de derribo del Gobierno.
Vox cree que Sánchez intentará agotar la legislatura y pide al PP impulsar una moción
En Vox están convencidos de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentará agotar la legislatura pese al "inadmisible" nivel de corrupción que creen le afecta y consideran "imperativo" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presente la moción de censura.
Desde la formación de Santiago Abascal entienden que la situación de Sánchez ya venía siendo indefendible desde hace mucho tiempo, pero recalcan que ahora ha llegado a un extremo totalmente insostenible con las últimas instrucciones judiciales y con la respuesta de este martes de Sánchez, "riéndose" de los ciudadanos al bromear sobre un eventual adelanto electoral.
Unas instrucciones que han llevado a la imputación del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, a la entrada nuevamente de agentes de la Unidad Judicial Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE por el caso Leire y a nuevas imputaciones de excargos socialistas y la actual gerente del partido.
El PNV da por terminada la legislatura y pide elecciones
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que "la legislatura ha llegado a su fin" y el "interés general" demanda la convocatoria de elecciones generales este año.
Esteban, en un breve encuentro con los medios de comunicación en Bilbao previo a su participación en una jornada organizada por la Fundación Sabino Arana, ha recordado que le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la disolución de las Cortes, y que no está encima de la mesa del PNV una moción de censura. "No la contemplamos", ha asegurado.
Ayuso pide una cuestión de confianza y elecciones: "Sánchez es corrupción"
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado que "Sánchez es corrupción", ante las investigaciones judiciales en torno al PSOE y al Gobierno de España, y ahora solo cabe "una cuestión de confianza y elecciones".
En una intervención en el foro 'La España vertebrada', organizado por el diario 'El Mundo', Díaz Ayuso ha justificado que una cuestión de confianza sería preferible a una moción de censura porque así quedaría claro "de qué lado están" los socialistas críticos con Sánchez y si sus socios seguirán poniendo "falsas líneas rojas".
"Si se demuestra todo lo que se está investigando, son crimen organizado", ha indicado la presidenta, quien ha subrayado que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha apuntado a "la instrumentalización de la estructura de un partido de Gobierno para obstruir sistemáticamente la acción de la Justicia".
La defensa de David Sánchez plantea la nulidad por el "sesgo político en la acusaciones"
La defensa de David Sánchez ha planteado la nulidad de las actuaciones contra su patrocinado al entender que atentan contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues los hechos de la denuncia inicial no son objeto del juicio y que el procedimiento supone "una investigación prospectiva"
"La raíz está podrida, como expone la teoría anglosajona", ha expuesto Emilio Cortés, letrado del hermano del presidente del Gobierno, en su exposición de cuestiones previas en el inicio del juicio a su cliente por tráfico de influencias y prevaricación, que desde este jueves acoge la Audiencia Provincial de Badajoz.
El PSOE niega que haya "ordenado, amparado ni cooperado" en los hechos del caso Leire
El PSOE ha negado que haya "ordenado, amparado ni cooperado" en ninguna de las conductas "delictivas" descritas en el auto del juez Santiago Pedraz sobre el caso de la exmilitante socialista Leire Díez.
En un comunicado, el PSOE ha explicado que recibió un requerimiento de documentación del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional que motivó la presencia de agentes de la UCO en la sede de Ferraz y que dicha solicitud, que "concluyó a las 00.30 de la madrugada", fue atendida "con plena colaboración".
Los socialistas han recordado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario y que darán "todas las explicaciones pertinentes" cuando este se levante, porque, aseguran, son los primeros interesados "en esclarecer todas las cuestiones relativas a este caso".
El Gobierno pasa al ataque tras el aumento de la presión de sus socios y de Feijóo
El Gobierno ha pasado al ataque, denunciando "métodos no democráticos" para intentar derribarlo, ante el aumento de la presión por parte de sus socios parlamentarios y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para adelantar elecciones ante los casos judiciales que afectan a los socialistas.
Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que no convocará comicios anticipados asegurando que es lo que le conviene al interés general, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ante las nuevas peticiones en ese sentido por parte de la oposición e incluso de socios de investidura, ha garantizado que la decisión del jefe del Ejecutivo es firme.
Pero además, ha contraatacado denunciando que existen "mañas" y "métodos no democráticos" que se están utilizando para intentar derribar al Gobierno y ha asegurado que el PSOE no va a tolerar ni consentir esas prácticas ni se va a doblegar ante los intentos de "perturbar la democracia" con métodos que van contra ella.
Puente denuncia "mañas" y "métodos no democráticos" para derribar al Gobierno
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha denunciado este jueves que existen "mañas" y "métodos no democráticos" que se están utilizando para derribar al Gobierno y ha descartado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, vaya a adelantar las elecciones.
En declaraciones a la salida del pleno del Congreso, Puente ha asegurado que el PSOE no va a "consentir" ni "tolerar" estas prácticas, ni se van a "doblegar" ante los intentos de "perturbar la democracia" con métodos que van contra ella.
Ha denunciado en concreto que este miércoles el PP tuviera la información sobre la investigación del caso Leire y la entrada en Ferraz de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) "con carácter anticipado" y la utilizara para cargar contra el Gobierno en el pleno del Congreso.
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