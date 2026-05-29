Última hora de las noticias del PSOE en directo: Pedro Sánchez pide comparecer en el Congreso tras las últimas investigaciones judiciales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer ante el pleno del Congreso para informar sobre la situación política tras las últimas investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE. La comparecencia tendrá lugar previsiblemente en la última semana de junio.

El Ejecutivo ha cursado esta petición después de que, tanto desde la oposición como desde sus socios de Gobierno, se hayan pedido explicaciones por esos asuntos, el último de ellos el requerimiento de información relativo al caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez.

ERC, Podemos, BNG y Compromís solicitan la comparecencia

La comparecencia ha sido solicitada para informar, además de la situación política tras esos casos, para dar cuenta de la próxima reunión del Consejo Europeo, que se celebrará en Bruselas los días 18 y 19 de junio. Por tanto, lo previsible es que la comparecencia de Sánchez ante el Congreso sea a la semana siguiente, y en concreto el miércoles 24 de junio, en el último pleno de la cámara antes de que acabe el periodo ordinario de sesiones.

Además de la petición del propio Sánchez, también han registrado una solicitud conjunta para esa comparecencia ERC, Podemos, BNG y Compromís.

A consecuencia de las decisiones judiciales que han afectado en los últimos días tanto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como al PSOE por el caso Leire, se han sucedido por parte del PP y de socios de investidura las peticiones de explicación y también de convocatoria anticipada de elecciones.

Puente denuncia que se están usando métodos no democráticos para derribar al Gobierno

Mientras, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha denunciado que existen "mañas" y "métodos no democráticos" que se están utilizando para derribar al Gobierno y ha descartado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, vaya a adelantar las elecciones.

En declaraciones a la salida del pleno del Congreso, Puente ha asegurado que el PSOE no va a "consentir" ni "tolerar" estas prácticas, ni se van a "doblegar" ante los intentos de "perturbar la democracia" con métodos que van contra ella.

Ha denunciado en concreto que este miércoles el PP tuviera la información sobre la investigación del caso Leire y la entrada en Ferraz de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) "con carácter anticipado" y la utilizara para cargar contra el Gobierno en el pleno del Congreso.

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