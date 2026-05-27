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Miriam Nogueras: "¿Pedro Sánchez va a esperar a que haya una moción encima de la mesa para hacer algo?"

En su primera entrevista en un plató de una cadena de televisión española en esta legislatura Miriam Nogueras se desmarca de sostener una moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez. Cree que no se puede poner "la responsabilidad del futuro del reino de España en los hombros de un partido catalanista" y que "son Feijóo y Sánchez quienes tienen el botón" para cambiar el Ejecutivo o convocar elecciones.

Miriam Nogueras en Espejo Público.

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Laura Simón
Publicado:

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, cree que en los últimos años se han sobrepasado muchas líneas rojas en el Gobierno y no solo por la corrupción. Lamenta que el Ejecutivo que no pase por el Parlamento para ejecutar las políticas que allí se deciden. "Lo más lógico es que el presidente del Gobierno deje de esconderse en su agenda internacional", señala.

Cree que tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' Sánchez debería dar explicaciones. "Hace años en los que España se debate entre la corrupción del bloque de derechas y del bloque de izquierdas". Nogueras define como "una porquería" los escándalos de corrupción que están conociendo.

"Me pregunto si Sánchez va a esperar a que haya una moción encima de la mesa para reaccionar"

Se pregunta si Sánchez va a esperar a que haya una moción encima de la mesa para reaccionar. "Los políticos somos servidores públicos y debemos ser ejemplares aunque nadie es perfecto y todos debemos hacer autocrítica. El máximo responsable es Sánchez y no puede ser que no haya salido a dar explicaciones".

Ante las voces que señalan a los socios de Gobierno como responsables de que permanezca el 'sanchismo' cree que no se puede poner "la responsabilidad del futuro de España en las espaldas de un partido catalanista".

Mantiene que Feijóo y Sánchez son los que tienen el botón del Gobierno, ellos no pueden presentar una moción. "Ni se han convocado elecciones ni hay ninguna opción", destaca.

Reconoce que nunca han confiado en el PSOE y pone sobre la mesa que la desconfianza es mutua. Recuerda que ya hace un año y medio Junts ya apeló a una cuestión de confianza.

Niega que el hecho de estar a la espera de conocer la postura de Europa ante la amnistía total a Carles Puigdemont le esté frenando en la toma de decisiones políticas. Puigdemont lleva 8 años fuera de Cataluña, hay una amnistía que la justicia española no está aplicando y "la pregunta es si es Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo van a aplicar la ley aprobada o van a esperar a que Europa les diga que tienen que aplicar la ley".

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