Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, carga contra Sánchez: "Ha tratado a mi padre como a un perro"

Espejo Público ha hablado con Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos.

Su padre le ha trasladado que el PSOE llega muy tarde a todo y "no ha sabido ver ciertas historias". Siempre ha denunciado esa doble vara de medir. Ese doble rasero con Zapatero y con muchas otras personas, dadas las numerosas causas abiertas. Ya habló largo y tendido en Espejo Público la semana pasada sobre la decepción que siente la familia Ábalos con el partido por el que el exministro de Transportes consideran que ha sacrificado tanto. Sin embargo asegura que no se alegran "de los males de nadie".

Reprocha a Pedro Sánchez no haber cumplido con la palabra dada a José Luis Ábalos, además de haber tratado al exministro "como a un perro", pese a poco menos que deberle haber llegado al sillón de la presidencia del Gobierno.

Atribuye al Ministerio de Transportes las llamadas 'cloacas', negando que sean del PSOE. Según afirma, habrían intentado controlar la defensa de su padre: "Todo iba lento como en el infierno".

Una vez más Víctor pone en duda la honestidad de quienes tachan de "putero" a su padre, de cuya inocencia está convencido, vincula esas informaciones a montajes.

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