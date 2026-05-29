Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Caso Ábalos

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, carga contra Sánchez: "Ha tratado a mi padre como a un perro"

El hijo de José Luis Ábalos ha concedido una nueva entrevista a Espejo Público para defender a su padre, en prisión a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia en el 'caso Mascarillas' de manera inminente.

El hijo de Ábalos.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Espejo Público ha hablado con Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos.

Su padre le ha trasladado que el PSOE llega muy tarde a todo y "no ha sabido ver ciertas historias". Siempre ha denunciado esa doble vara de medir. Ese doble rasero con Zapatero y con muchas otras personas, dadas las numerosas causas abiertas. Ya habló largo y tendido en Espejo Público la semana pasada sobre la decepción que siente la familia Ábalos con el partido por el que el exministro de Transportes consideran que ha sacrificado tanto. Sin embargo asegura que no se alegran "de los males de nadie".

Reprocha a Pedro Sánchez no haber cumplido con la palabra dada a José Luis Ábalos, además de haber tratado al exministro "como a un perro", pese a poco menos que deberle haber llegado al sillón de la presidencia del Gobierno.

Atribuye al Ministerio de Transportes las llamadas 'cloacas', negando que sean del PSOE. Según afirma, habrían intentado controlar la defensa de su padre: "Todo iba lento como en el infierno".

Una vez más Víctor pone en duda la honestidad de quienes tachan de "putero" a su padre, de cuya inocencia está convencido, vincula esas informaciones a montajes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Habla el portavoz de Aldama.

El portavoz de Aldama asegura que las investigaciones "están confirmando" las declaraciones del empresario

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Fran Fajardo

Fran Fajardo, sobre el informe que señala a la pareja de Anabel Pantoja por un "zarandeo violento": "Él mismo se refirió a ese momento"

Anabel Pantoja

El equipo jurídico de Anabel Pantoja pide prudencia ante el informe forense que señala a David Rodríguez: "No es una sentencia"

Sigue la séptima gala de Tu cara me suena en directo: sueños cumplidos, sorpresas y golpes sobre la mesa

Sigue la séptima gala de Tu cara me suena en directo: sueños cumplidos, sorpresas y golpes sobre la mesa

El balance de Arturo Valls y los investigadores sobre la temporada de Mask Singer: "Me ha dejado el culo torcido"
Contenido exclusivo

El balance de Arturo Valls y los investigadores sobre la temporada de Mask Singer: "Me ha dejado el culo torcido"

El hijo de Ábalos.
Caso Ábalos

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, carga contra Sánchez: "Ha tratado a mi padre como a un perro"

Iñaki Anasagasti
Crisis Gobierno

Iñaki Anasagasti no descarta ver a Zapatero en prisión: "Incluir a sus hijas en esto me parece terrible"

Crisis Gobierno

El exsenador y exportavoz del PNV en el Congreso ha hablado claro sobre los escándalos del PSOE. También de la crisis de un Gobierno que da por terminado, sumándose a las voces que reclaman la convocatoria de elecciones generales.

La fortuna de Bianca: la concursante se corona con más de 3.000 euros en un solo panel
Mejores momentos | 29 de mayo

La fortuna de Bianca: la concursante se corona con más de 3.000 euros en un solo panel

Nada más comenzar este panel, Bianca ha caído en el ansiado gajo de los mil euros.

Antonio, contundente: “Resuelvo ya porque si no voy a dormir en el sofá esta noche”

Antonio, contundente: “Resuelvo ya porque si no voy a dormir en el sofá esta noche”

Jorge Fernández confiesa haber defendido a Joaquín Padilla ante unas afirmaciones sobre el cantante

Jorge Fernández confiesa haber defendido a Joaquín Padilla ante unas afirmaciones sobre el cantante

Ana Duato declara ante el juez por presunto su fraude a Hacienda

"La pena de banquillo es muy dolorosa": el abogado de Ana Duato carga contra la nueva sentencia del caso Nummaria

Publicidad