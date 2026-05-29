Avance exclusivo de La Voz Kids: la voz de un talent provoca algo inesperado en los coaches

Mañana a las 22:00 horas, La Voz Kids regresa con una nueva noche de Audiciones a ciegas cargada de emoción, talento y momentos inesperados. Entre los talents que intentarán conseguir una plaza en los equipos de Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne estará Marco, un joven talent dispuesto a dejar huella sobre el escenario.

Para su Audición, Marco ha escogido ‘In the stars’ de Benson Boone, una canción que pondrá a prueba toda su sensibilidad y capacidad para transmitir. Desde los primeros segundos de la actuación, los coaches no podrán ocultar sus reacciones. “Empezamos bien”, comenta Luis Fonsi mientras escucha cantar al pequeño artista.

Pero las sorpresas no terminan ahí. “Guau, madre mía”, se escucha decir durante una actuación que promete convertirse en uno de los momentos destacados de la noche.

La gran pregunta es inevitable: ¿conseguirá Marco que alguno de los coaches pulse el botón y le abra las puertas de La Voz Kids? Mañana descubriremos el desenlace a las 22:00h en Antena 3.