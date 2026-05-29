Impresionante rescate en una montaña rusa de Texas: los sistemas de seguridad evitaron una tragedia

El incidente ha sucedido en el parque Pleasure Pier, pequeño parque de atracciones ubicado en un muelle de la ciudad de Galveston en la costa del sureño estado de Texas, Estados Unidos.

Un fallo mecánico dejaba atrapadas a más de 30 metros de altura a ocho personas en pleno ascenso de una montaña rusa, de la atracción conocida como 'El Tiburón de Hierro'. El vagón en el que estaban quedó bloqueado prácticamente en el punto más alto de la estructura.

El departamento de bomberos de Galvestón inició unas complicadas tareas de evacuación de los usuarios mediante la escalera mecánica de uno de sus camiones. Dado que solo permitía el rescate de una persona al mismo tiempo, el rescate se ha alargado durante varias horas, en las que los equipos de rescate informaban en directo de cada rescate a través de las redes sociales.

Terry Turney, director de operaciones del parque, comparecía para explicar que los sistemas de seguridad han funcionado a la perfección, bloqueando el vehículo tras el problema, y evitando la que a todas luces habría sido una tragedia.

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