Última hora de las noticias del PSOE en directo: El juez Pedraz apunta a pagos mensuales de 4.000 euros del PSOE a Leire Díez bajo el liderazgo de Santos Cerdán

Corren malos tiempos para el PSOE. La sucesión de derrotas en las urnas queda olvidada por los diferentes terremotos judiciales abiertos. Si el foco de la actualidad lo copaba hace solo 24 horas la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra' hoy toda la atención está puesta en la investigación ordenada por el juez Santiago Pedraz al partido que dirige Pedro Sánchez. Además, hoy comienza en juicio contra el hermano del presidente, David Sánchez.

Caso Leire Díez

A primera hora de la mañana de este miércoles saltaban las alarmas. La UCO entraba en la sede central del PSOE en Ferraz requiriendo información por el 'caso Leire'. Doce horas después, pasadas las 21:00 horas, varios coches de los agentes de la Guardia Civil, la UCO, salían de Ferraz.

Se investiga un presunto entramado para perjudicar a jueces, fiscales y policías que investigaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Todo estaría pagado de forma irregular, presuntamente, a la fontanera de trama, Leire Díez.

Detrás de esos pagos estaría supuestamente un histórico socialista, Gaspar Zarrías, también se ha registrado su despacho. De allí, salieron con decenas de cajas y documentación. Los agentes han entrado también en la casa de Javier Pérez Dolset y Santos Cerdán. Y en la propia Dirección General de la Guardia Civil, dónde han interrogado a cuatro agentes sobre filtraciones a los medios desde la Benemérita.

El magistrado ha imputado a Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y Ana María Fuentes. Pedraz ve indicios de responsabilidad, al menos como cómplice, en la gerente del PSOE Ana María Fuentes, que sigue en su cargo. Y a los demás les atribuyen nueve delitos: organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Reacción de Pedro Sánchez

Todo pilló al presidente fuera de España. Desde Roma, tras reunirse con el Papa León XIV, Pedro Sánchez aseguró que la legislatura continúa y que "no puede convocar elecciones por intereses partidistas".

Tras asegurar haber leído el extenso sumario, Sánchez ha señalado que lo ha constatado con "personas que saben mucho más de derecho" que él y que "no hay motivo suficiente" para cambiar su postura sobre Zapatero.

Tanto es así que ha descartado el adelanto electoral a fin de mantener la estabilidad del país y evitar someterlo a una "parálisis". Según las palabras del presidente, las elecciones llegarán en 2027, cuando toca, "por el interés de los ciudadanos".