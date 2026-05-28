Requerimiento en la sede del PSOE
Última hora de las noticias del PSOE en directo: El juez Pedraz apunta a pagos mensuales de 4.000 euros del PSOE a Leire Díez bajo el liderazgo de Santos Cerdán
Sigue en directo la última hora de la actualidad política en España tras la investigación del juez Pedraz al PSOE.
- El juez sitúa el origen del Caso Leire Díez en la carta a la ciudadanía de Sánchez por la imputación de Begoña Gómez
- La 'trama Leire Díez' habría ofrecido 50.000 euros a Carmen Pano para que cambiase su versión sobre el dinero que llevó a Ferraz: "Esta se vende"
- ¿Qué es el Caso Leire Díez por el que la UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz?
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Corren malos tiempos para el PSOE. La sucesión de derrotas en las urnas queda olvidada por los diferentes terremotos judiciales abiertos. Si el foco de la actualidad lo copaba hace solo 24 horas la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra' hoy toda la atención está puesta en la investigación ordenada por el juez Santiago Pedraz al partido que dirige Pedro Sánchez. Además, hoy comienza en juicio contra el hermano del presidente, David Sánchez.
Caso Leire Díez
A primera hora de la mañana de este miércoles saltaban las alarmas. La UCO entraba en la sede central del PSOE en Ferraz requiriendo información por el 'caso Leire'. Doce horas después, pasadas las 21:00 horas, varios coches de los agentes de la Guardia Civil, la UCO, salían de Ferraz.
Se investiga un presunto entramado para perjudicar a jueces, fiscales y policías que investigaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Todo estaría pagado de forma irregular, presuntamente, a la fontanera de trama, Leire Díez.
Detrás de esos pagos estaría supuestamente un histórico socialista, Gaspar Zarrías, también se ha registrado su despacho. De allí, salieron con decenas de cajas y documentación. Los agentes han entrado también en la casa de Javier Pérez Dolset y Santos Cerdán. Y en la propia Dirección General de la Guardia Civil, dónde han interrogado a cuatro agentes sobre filtraciones a los medios desde la Benemérita.
El magistrado ha imputado a Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y Ana María Fuentes. Pedraz ve indicios de responsabilidad, al menos como cómplice, en la gerente del PSOE Ana María Fuentes, que sigue en su cargo. Y a los demás les atribuyen nueve delitos: organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
Reacción de Pedro Sánchez
Todo pilló al presidente fuera de España. Desde Roma, tras reunirse con el Papa León XIV, Pedro Sánchez aseguró que la legislatura continúa y que "no puede convocar elecciones por intereses partidistas".
Tras asegurar haber leído el extenso sumario, Sánchez ha señalado que lo ha constatado con "personas que saben mucho más de derecho" que él y que "no hay motivo suficiente" para cambiar su postura sobre Zapatero.
Tanto es así que ha descartado el adelanto electoral a fin de mantener la estabilidad del país y evitar someterlo a una "parálisis". Según las palabras del presidente, las elecciones llegarán en 2027, cuando toca, "por el interés de los ciudadanos".
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Última hora de las noticias del PSOE en directo: Simón Verhoeven implicado en el caso Plus Ultra, "dos lingotes de oro, relojes o joyas
Las investigaciones sobre el caso Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero han situado a Simón Leendert Verhoeven, un empresario neerlandés residente en Mallorca, como pieza central de una supuesta red internacional de blanqueo de capitales con conexiones en España, Suiza y Venezuela. Verhoeven es, presuntamente, un gestor de sociedades pantalla utilizadas para conceder préstamos a la aerolínea Plus Ultra, actualmente bajo investigación desde 2021.
Última hora de las noticias del PSOE en directo: David Sánchez declarará entre el 4 y 8 de junio
David Sánchez y Gallardo no declararán en estos primeros días y la previsión del calendario judicial de esta vista es que no lo hagan antes del 4 de junio algunas fuentes judiciales apuntan a los días 8 y 9, pues los 42 testigos citados y los nueve investigados restantes declararán antes que ellos dos.
Los once se sientan en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, si bien las penas solicitadas por las acusaciones se mueven entre los tres años de prisión para David Sánchez y Gallardo y los 18 meses para seis de los restantes, mientras que para tres sólo inhabilitación.
Última hora de las noticias del PSOE en directo: David Sánchez se encuentra en el interior de la Audiencia de Badajoz
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ya se encuentra en el interior de la Audiencia de Badajoz, sede judicial a la que ha accedido por la puerta trasera, como la mayoría del resto de acusados en el juicio por la contratación de éste en la Diputación de Badajoz.
El juicio está marcado tanto este jueves como el viernes por las cuestiones previas que las partes los abogados de los once acusados como los letrados de las siete acusaciones populares tienen previsto elevar al Tribunal, formado por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano.
Última hora de las noticias del PSOE en directo: La conversación revela un pago de 20.000 euros a las hijas de Zapatero hace seis años
Un informe policial destapa una transferencia de 20.000 euros realizada en 2020 a Whathefav S.L., la empresa de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El pago, ejecutado por orden de Danilo Díazgranados, el financiero venezolano que aparece como una de las piezas clave, se ha desvelado a través una conversación del propio Díazgranados con el abogado Miguel Palomero. En esta, el empresario le pide que ejecute la transferencia y le dice que ya "en persona te digo quien es".
El juicio por la contratación de David Sánchez está previsto que finalice el 9 de junio
Última hora de las noticias del PSOE en directo: Sumar exige explicaciones pero descarta elecciones anticipadas
Ernest Urtasun, en una entrevista en la 1, ha dicho que "las informaciones que aparecieron ayer son graves" y que el PSOE "tiene que dar mayores explicaciones", que las dadas ayer fueron "absolutamente insuficientes", y que pide al partido socialista "que reaccione" y que "tome las medidas que tenga que tomar".
"Todos somos conscientes" ha dicho, de que "evidentemente hay una operación general para derribar al Gobierno" y de que "la solución a todo lo que está pasando no puede ser que lleguen al gobierno los de la Gürtel en coalición con la extrema derecha, que sabemos que no van a solucionar nada en este aspecto porque, entre otras cosas, han votado consistentemente en contra de todas las medidas anticorrupción que hemos presentado en el Congreso de los Diputados". "Ahora, también le digo", ha matizado: ninguna de estas cuestiones puede ser "excusa para no dar la cara, para no dar explicaciones, y para no tomar las medidas que hay que tomar".
Última hora de las noticias del PSOE en directo: Arranca el juicio por la contratación de David Sánchez
Está previsto que a las 10:00 arranque el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juicio oral comenzará con la lectura de los escritos de acusación y de defensa, todo ello tras el procesamiento de los once investigados al considerar la jueza instructora Beatriz Biedma que existen indicios suficientes sobre "el presunto carácter delictivo" de las conductas imputadas, una exposición que fue ratificada por la Audiencia de Badajoz hace ahora un año.
Última hora de las noticias del PSOE en directo: Feijóo celebra en Leganés la victoria del PP en las municipales de 2023 frente a un PSOE "agónico"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, conmemorará este 28 de mayo la victoria del Partido Popular en las elecciones autonómicas y municipales de 2023 frente a un PSOE "agónico" por los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE, según han indicado fuentes del partido.
En concreto, Feijóo participará en un acto en Leganés con motivo del tercer aniversario de las elecciones locales y autonómicas, en el que también intervendrá el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Recuenco, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.
Última hora de las noticias del PSOE en directo: El papel de Miguel Palomero en el caso 'Plus Ultra'
El abogado Miguel Palomero aparece como una figura clave en el sumario judicial de la causa Plus Ultra que investiga la Audiencia Nacional y que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de una trama organizada de tráfico de influencias.
Entre los 4.000 folios del juez Calama, aparece su nombre en varios momentos. Por un lado, supone un nexo entre el rescate público de la aerolínea y el caso Koldo; por otro, se le ha identificado como una parte intermediaria dentro de la estructura internacional que presuntamente negociaba de forma ilícita con petróleo y oro venezolano.
Última hora de la investigación del juez Pedraz al PSOE, en directo | Las cuestiones previas abren hoy el juicio por la contratación de David Sánchez
La Audiencia de Badajoz abre hoy el juicio por el proceso de contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, en el que once personas, entre ellas el hermano del presidente del Gobierno y el extitular de la institución provincial pacense, Miguel Ángel Gallardo, se sientan en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
El juicio estará marcado tanto este jueves como el viernes por las cuestiones previas que las partes -los abogados de los once acusados como los letrados de las siete acusaciones populares- tienen previsto elevar al tribunal, formado por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano.
El hecho de que la Audiencia haya destinado dos días a esta cuestión revela que serán muchas las cuestiones que se eleven relacionadas con posibles vulneraciones de derechos fundamentales, consideraciones al contenido de las pruebas y la finalidad de las mismas, propuestas de más pruebas, posible falta de competencia y hasta peticiones de nulidad de determinadas actuaciones.
Última hora de la investigación del juez Pedraz al PSOE, en directo | Pedraz investiga si desde el PSOE se financió una trama para atacar causas judiciales
El caso Leire Díez, que el juez Santiago Pedraz comenzó a investigar en secreto en diciembre, ha destapado una presunta trama, supuestamente financiada "con cargo a fondos" del PSOE, para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que pudieran perjudicar a miembros del partido.
El PSOE contribuyó supuestamente a financiar las presuntas maniobras que habría llevado a cabo contra fiscales y mandos policiales la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez.
Es la tesis que recoge el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el auto en el que acuerda requerir documentación y archivos electrónicos al PSOE en el marco de “una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno” en el que su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, ejercería “un papel superior”.
Última hora de la investigación del juez Pedraz al PSOE, en directo | El PSOE se aferra a la presunción de inocencia
Ante las distintas imputaciones el PSOE ha defendido la presunción de inocencia de los acusados El partido pide tiempo para que los investigados den explicaciones.
Y aunque creen que la imagen de la UCO no les perjudica políticamente porque, sostienen, los militantes ven la campaña que a su juicio existe contra el PSOE, admiten el dolor que puede causarles personalmente a sus compañeros de partido y sus familias.
Con todo, las filas socialistas en el Congreso se preparan para aguantar lo que consideran un ataque "por tierra, mar y aire" y asumen que tras la sucesión de investigaciones de los últimos días y las vistas judiciales que afrontan en las próximas semanas tanto el hermano de Sánchez, como su mujer y Zapatero, solo les queda tener "paciencia".
Última hora de la investigación del juez Pedraz al PSOE, en directo | Desconcierto en el PSOE por el "espectáculo" de ver de nuevo a la UCO en Ferraz
El PSOE ha sufrido otro revés con el "espectáculo" de ver a agentes de la UCO entrando de nuevo en la sede del partido en Ferraz para recopilar información sobre el caso de la exmilitante Leire Díez, un golpe más a la ya mermada moral del partido tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La noticia ha pillado a los diputados socialistas entrando al pleno del Congreso minutos antes de las 9 de la mañana, cuando el desconcierto ha tomado los pasillos por las primeras informaciones que apuntaban a que la operación de la UCO tenía como foco una presunta financiación ilegal del PSOE.
Entre la sorpresa y la negación, con caras serias, han ido entrando al hemiciclo los parlamentarios socialistas, donde el PP ha cargado duramente contra el Gobierno, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha aseverado que en estos momentos "no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata".
Última hora de la investigación del juez Pedraz al PSOE, en directo | Abascal exige detener y juzgar a la "mafia de Sánchez y Zapatero"
El líder de Vox Santiago Abascal ha exigido este miércoles detener y juzgar a la "mafia de Sánchez y Zapatero" y ha cargado contra quienes defienden y justifican tanto al actual presidente del Gobierno como al expresidente, investigado por el caso Plus Ultra.
Abascal ha difundido un vídeo en el que hace un llamamiento para terminar con el 'sanchismo'. Ha criticado que "no pasa una semana, no pasa un día, es que ya no pasa ni una hora sin que conozcamos nuevos detalles de la mafia de Sánchez y de Zapatero que gobierna España desde hace ocho años".
Última hora de la investigación del juez Pedraz al PSOE, en directo | La secretaria de Zapatero afronta con tranquilidad absoluta su mención en el caso Plus Ultra
Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la que el juez del caso Plus Ultra otorga un papel relevante en la presunta red de tráfico de influencias, afronta la situación con "tranquilidad absoluta", según ha explicado su hermana Antonia, alcaldesa de Velilla de San Antonio (Madrid), quien subraya que su familiar no está investigada.
Antonia Alcázar se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusada, junto a otros tras procesados, de presunta prevaricación urbanística y medioambiental por no adoptar ninguna medida tras numerosas denuncias de los vecinos por el ruido y molestias de un local de la localidad.
Alcázar, que fue absuelta hace unos años de otra acusación de prevaricación, es la hermana de María Gertrudis, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a quien el juez que investiga el caso PLus Ultra otorga un "papel operativo esencial" en la presunta red de tráfico de influencias en la que ubica al exlíder socialista.
Última hora de la investigación del juez Pedraz al PSOE, en directo | La Fiscalía de Madrid abre expediente a dos fiscales en relación con el caso Plus Ultra
La fiscal superior de Madrid en funciones, Almudena Lastra, ha abierto un expediente gubernativo a la fiscal que llevó el caso Plus Ulta en un juzgado madrileño, antes de que pasara a la Audiencia Nacional, y a la exfical jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien supuestamente uno de los dirigentes de la aerolínea investigada llamó "fiscal amiga".
La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha abierto este expediente gubernativo tras una queja/denuncia del partido Iustitia Europa, y lo ha remitido a la Inspección, que tendrá que resolver sobre si ve irregularidades o no, han precisado fuentes fiscales.
Si la Inspección apreciara falta disciplinaria asumiría el expediente, si no viera falta lo archivaría, y si viese delito por parte de una o de la dos fiscales, que son aforadas, lo volvería a remitir a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, han precisado las fuentes.
Última hora de la investigación del juez Pedraz al PSOE, en directo | El PP, espectador de "una película de Berlanga"
Pese a su convicción de que el Gobierno está de corrupción "hasta las cejas", el PP sigue apostando por esperar y ver cómo todo "arde". La moción de censura no es por ahora una opción porque los números no dan y los de Alberto Núñez Feijóo prefieren seguir siendo "espectadores de una película de Berlanga".
'Confusión', 'lío' y 'caos' han sido algunas de las palabras más repetidas esta mañana en los pasillos del Congreso por los diputados del PP tras cada una de las informaciones que se han ido conociendo sobre nuevas imputaciones judiciales y los registros y requerimientos de información de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en lugares como la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.
Aunque a primera hora de la mañana se publicó que el requerimiento estaba relacionado con una posible financiación ilegal del PSOE, poco después se precisó que tenían que ver con pagos a la exmilitante Leire Díez.
Última hora de la investigación del juez Pedraz al PSOE, en directo | Sánchez reconoce la "gravedad" de la investigación
Pedro Sánchez, desde Roma donde se reunió con el Papa León XIV, reconoció la "gravedad" de la investigación de la Audiencia Nacional pero defiende que ya se apartó a la "exmilitante Leire Díez" y asegura que si aparecen nuevos "comportamientos irregulares" actuarán "con contundencia" y colaborando con la Justicia.
Última hora de la investigación del juez Pedraz al PSOE, en directo | La tensión en la calle Ferraz
La tensión que se vivió en la calle Ferraz fue máxima y hubo muchas escenas para el recuerdo. Alrededor del mediodía un violinista se ha acercado la entrada del cuartel general de los socialistas tocando la melodía del 'Titanic'. No fue el único que se acercó a Ferraz para increpar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. No solo se escucharon voces críticas, una hora después de que comenzase el requerimiento en Ferraz un hombre anunció a los medios que había acudido al sede para "afiliarse" al partido.
Última hora de la investigación del juez Pedraz al PSOE, en directo | Qué se investiga
La Audiencia Nacional investiga si hubo pagos desde el PSOE a una presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. Tras doce horas recabando información la UCO abandonaba la sede central del PSOE en la calle Ferraz.
Última hora de la investigación del juez Pedraz al PSOE, en directo | Los nuevos imputados en la 'trama de las cloacas del PSOE'
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la investigación del juez Pedraz al PSOE. Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y Ana María Fuentes son los nuevos imputados en la nueva derivada del 'caso Leire'. El magistrado ve indicios de responsabilidad, al menos como cómplice, en la gerente del PSOE Ana María Fuentes, que sigue en su cargo. Y a los demás, les atribuyen nueve delitos: organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado
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