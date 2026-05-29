"La pena de banquillo es muy dolorosa": el abogado de Ana Duato carga contra la nueva sentencia del caso Nummaria

El abogado de la actriz ha asegurado que Duato “está tranquila y confiada”, aunque ha reconocido el fuerte desgaste personal, económico y reputacional que ha supuesto un procedimiento judicial que se ha prolongado durante años.

La nueva sentencia que reabre el caso

El caso Nummaria investigó durante años un supuesto entramado de fraude fiscal vinculado al despacho del asesor Fernando Peña. En julio de 2025, la Audiencia Nacional absolvió a Ana Duato y a su marido al considerar que no existían pruebas suficientes de que hubieran actuado con intención de defraudar a Hacienda.

Sin embargo, la Agencia Tributaria recurrió posteriormente esa absolución y ahora la Audiencia Provincial ha estimado parte del recurso, reabriendo así el escenario judicial para la actriz.

“El Ministerio Fiscal no recurrió”

Javier Gómez-Ferrer, el abogado de Ana Duato ha mostrado su sorpresa por la decisión: “Es llamativo que el ministerio fiscal que impulsó la acusación durante esos años de procedimiento, cuando se dictó la sentencia absolutoria de Ana y de su marido, consideró que la sentencia era correcta y que no merecía la pena recurrir”.

Según ha explicado, “sin embargo, la Agencia Tributaria interpuso recurso que es el que se ha estimado”.

La defensa ha insistido en que la actriz actuó siguiendo las recomendaciones de sus asesores fiscales y sin intención de ocultar patrimonio: “Ana había pagado hace tiempo ya todo cuando se inició el procedimiento penal. Hizo lo que le recomendó asesor fiscal”.

Además, ha recalcado que “Ana pagó sus impuestos, lo declaró todo. Está reconocido por la sentencia que le absuelve”.

El abogado también ha diferenciado este caso de otros delitos fiscales habituales: “Cualquier ciudadano medio tiene la obligación de tributar y si no tributa, pues debe tener un conocimiento que está haciendo algo mal”. Pero, según ha defendido, “en este caso, no se da la circunstancia de no atribución de no pagar”.

La defensa de la actriz ha cuestionado que se responsabilice a un contribuyente de interpretar estructuras fiscales complejas: “Lo que no se puede pretender de un ciudadano medio, es que pueda analizar desde un punto de vista legal la estructura, planificación fiscal que le ofrece su asesor fiscal”.

También ha criticado la forma en la que recibieron la nueva resolución judicial: “La sentencia la recibimos ayer por prensa”.

Según ha adelantado, actualmente están “analizando otras alternativas” porque consideran que la resolución “se extralimita a lo que puede hacer un tribunal de apelación”.

El desgaste personal y reputacional

El abogado ha reconocido el impacto que todo este proceso ha tenido sobre la actriz: “El golpe es evidente. Ana está tranquila, está confiada, pero después de tanto tiempo, cualquier contribuyente que se somete a procedimientos de estas características atraviesa un proceso que no se lo deseamos a nadie”.

Y ha añadido: “Complicadísimo, mucho tiempo, impacto emocional, económico… y en el caso de Ana, impacto social y reputacional evidente”.

Finalmente, ha puesto el foco en la llamada “pena de banquillo”: “La pena de banquillo es muy dolorosa”. También ha recordado que “hace un año se presentó la sentencia absolutoria y un año después le mandan la carta de salida”.

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