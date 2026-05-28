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El PNV exige elecciones generales a Sánchez: "La legislatura ha llegado a su fin, van a pasar más cosas"

Aitor Esteban reclama al presidente que disuelva las Cortes este año ante el bloqueo político y la presión judicial sobre el Gobierno.

Aitor Esteban

El PNV exige elecciones generales a Sánchez: "La legislatura ha llegado a su fin, van a pasar más cosas" | Europa Press

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La presión sobre Pedro Sánchez ya no llega solo desde la oposición. El PNV, uno de los socios habituales del Gobierno durante la legislatura, ha elevado este jueves el tono y ha pedido abiertamente un adelanto electoral. Su presidente, Aitor Esteban, considera que la etapa política actual "ha llegado a su fin" y cree que el Ejecutivo debe convocar elecciones generales antes de que termine el año.

El dirigente jeltzale realizó estas declaraciones en Bilbao, antes de participar en un acto organizado por la Fundación Sabino Arana, donde insistió en que la situación política actual "no es adecuada para la gobernabilidad ni para el interés general".

"Van a pasar más cosas"

Esteban señaló que la legislatura atraviesa un escenario de desgaste institucional marcado por la falta de presupuestos, el bloqueo parlamentario y el avance de distintos procedimientos judiciales vinculados al entorno socialista.

"Esta semana han pasado muchas cosas, pero van a pasar más", advirtió el líder del PNV, en referencia a las últimas investigaciones que afectan al PSOE y al entorno del Gobierno.

Además, cuestionó directamente la estrategia de resistencia de Moncloa y pidió al presidente del Ejecutivo que reflexione sobre la continuidad de la legislatura. "El interés general demanda elecciones este año", afirmó.

Sin moción de censura

A pesar de endurecer el discurso, el PNV descartó apoyar una moción de censura contra Sánchez. Esteban insistió en que su partido no contempla ese escenario y defendió que la responsabilidad de tomar una decisión corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno.

"Hay que actuar con responsabilidad por parte de todos, y sobre todo por quien tiene la máxima responsabilidad institucional en el Estado", señaló.

El dirigente vasco también respondió a las recientes declaraciones de Sánchez desde Roma, donde aseguró que no convocará elecciones por "interés partidista". Para el presidente del PNV, el debate debe centrarse precisamente en si mantener la legislatura responde o no al interés general.

Crece la presión sobre Moncloa

Las palabras de Esteban llegan en plena acumulación de frentes políticos y judiciales para el Ejecutivo. La entrada de la UCO en la sede del PSOE, las investigaciones abiertas y la falta de mayoría parlamentaria siguen alimentando el desgaste del Gobierno.

Desde el PNV consideran que el contexto político no mejorará tras el verano y rechazan la idea de que el paso de los meses reduzca la presión sobre Moncloa.

"No lleva a ninguna parte", resumió Esteban, que insistió en que la disolución de las Cortes sería "lo más responsable" en estos momentos.

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