Antonio, contundente: “Resuelvo ya porque si no voy a dormir en el sofá esta noche”

Antonio se ha estrenado en este panel en el que ha conseguido acumular hasta 900 euros. El del atril rojo podría seguir tirando porque aún no ha salido la letra oculta, y si lo consigue, obtendría el supercomodín.

Sin embargo, Antonio ha confesado que tiene una razón de peso para no continuar tirando y lanzarse a resolver. Él quiere asegurarse esos 900 euros para pagar la boda con su pareja, y además “no quiere dormir en el sofá esta noche”. Así lo reconoce el de Jaén.

A pesar de los consejos que le grita el público, Antonio decide resolver y lo hace satisfactoriamente, así que ya puede comenzar con la celebración de la boda con este pellizquito con el que ha estrenado su marcador.

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