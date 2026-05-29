Cabrera analiza la personalidad de Sánchez: "Tiene una frialdad emocional que le hace sentirse impune"

El psiquiatra José Cabrera ha realizado un análisis sobre la personalidad política de Pedro Sánchez en plena crisis por los últimos escándalos que cercan al Gobierno. Según explicó, el presidente destaca por una “frialdad emocional” extraordinaria y una capacidad de resistencia que, a su juicio, le permite soportar la presión pública sin mostrar desgaste aparente.

“Pedro Sánchez no es un psicópata ni un trastornado”, afirmó Cabrera, aunque matizó que sí presenta “una resistencia estratégica de supervivencia centrada en un yo hipertrofiado”. El especialista aseguró que Sánchez actúa desde “una agresividad nuclear” visible, según dijo, en “la contractura de los músculos maseteros de la cara”. “Él responde dando la primera bofetada porque sabe que quiere dar la primera o dar dos”, señaló durante su intervención.

"Sánchez se percibe a sí mismo como un mediador político"

El psiquiatra también se refirió a José Luis Rodríguez Zapatero, de quien aseguró que atraviesa una situación de “gran preocupación” aunque sigue considerándose “completamente inocente”. Cabrera describió al expresidente como alguien convencido de haber ejercido un papel internacional relevante y aseguró que se percibe a sí mismo como un mediador político dentro de la izquierda internacional.

Además, asegurar que existía un supuesto operativo preparado en República Dominicana para detener a Zapatero si finalmente viajaba a Caracas. “Alguien sopló y ese viaje no se produjo”, afirmó, insistiendo en que la información procede de contactos vinculados a distintos ámbitos internacionales.

"Julio Martínez es un hombre desesperado, solo y sin salida"

Por último, Cabrera mostró su inquietud por el estado anímico de Julio Martínez, a quien describió como un hombre “desesperado, solo y sin salida”. Según explicó, atraviesa “un profundo desánimo” tras sentirse abandonado por su entorno, aunque considera que la incorporación de la abogada María Dolores Márquez de Prado puede resultar clave para estabilizar su situación personal y judicial.

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