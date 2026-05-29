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Pasapalabra, líder en mayo con más de 3,1 millones de espectadores únicos

El programa presentado por Roberto Leal repite en lo más alto del ranking de entretenimiento (18,8% y 1,6 M) y consigue en la mayoría de las tardes el ‘minuto de oro’.

Pasapalabra, líder en mayo con más de 3,1 millones de espectadores únicos

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Alberto Mendo
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Pasapalabra ha vuelto a situarse en mayo en lo más alto del ranking de entretenimiento. El concurso ha sido de nuevo líder absoluto (18,8% y 1,6 M), +8,7 puntos sobre su principal competidor y +7,4 sobre la cadena pública.

Además, el programa presentado por Roberto Leal consigue en la mayoría de las tardes el ‘minuto de oro’ y cuenta con más de 3,1 millones de espectadores únicos.

Antena 3 acapara los programas más vistos de la televisión

Antena 3 refuerza en mayo su incontestable liderazgo en las audiencias de televisión, encadenando ya 22 meses consecutivos a la cabeza y ampliando distancias con sus competidores. Así, sube al 12,9% de cuota de pantalla, la cadena que más crece entre las principales, alejándose de sus adversarios y reafirmando su posición como cadena más vista: aumenta la ventaja con la siguiente opción a casi +2 puntos, la mayor de la temporada, y marca la mayor distancia con su inmediato competidor en un mes de mayo en 31 años, desde 1995, +3,6 puntos. Un mes más, vuelve a demostrar la solidez de su programación, que triunfa de la mañana a la noche, liderando con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.

Un liderazgo imbatible que respalda su apuesta en entretenimiento, información y ficción. En informativos, Antena 3 Noticias acumula 77 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a grandes distancias de sus competidores y con sus ediciones líderes y las más vistas de la televisión. La oferta informativa de Antena 3 no deja de crecer y firma su mejor mayo en cinco años (desde 2021), destacando en la Sobremesa de lunes a viernes, con su mejor mes de mayo en 30 años (desde 1996) y también en el fin de semana, con su mes de mayo más alto desde 2008, 18 años.

En entretenimiento, Antena 3 cierra otro mes extraordinario y con los programas más vistos de toda la TV: ‘El Hormiguero’ lidera nuevamente en lo más alto del ranking, otro mes más, seguido de ‘Pasapalabra’, ‘La ruleta de la suerte’ y ‘Tu cara me suena’, todos imbatibles. Así, Antena 3 tiene los programas que más triunfan a diario, con ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’, que alcanza 50 meses de liderazgo, ‘La ruleta de la suerte’, ‘Pasapalabra’ y ‘El Hormiguero’ y también con sus apuestas estelares: al liderazgo de 'Tu cara me suena' en la noche de los viernes, continúa el de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ en la noche de los miércoles, y se suma ‘La Voz Kids’ en la noche del sábado.

En el apartado de ficción, Antena 3 también cosecha las series más vistas: ‘Sueños de libertad’ se sitúa a la cabeza con otro mes sobresaliente y su mejor mayo histórico con un 14,2%, de nuevo líder absoluto y a enormes ventajas de sus competidores. ‘En tierra lejana’ y ‘Una nueva vida’ son, por su parte, las series más vistas del Prime Time.

Antena 3 (12,9%) crece, la que más lo hace entre las cadenas principales y refuerza su posición como la televisión líder sumando 22 meses consecutivos a la cabeza. Su ascenso en mayo le permite aumentar la ventaja con sus competidores, de modo que amplía la distancia con la siguiente opción a +1,9 puntos, la mayor de la temporada, mientras que marca la mayor distancia con su adversario directo en 31 años en un mes de mayo, +3,6 puntos. Además, este mes refuerza su dominio aplastante en el número de victorias que consigue en el mes, alcanzando el 96% de las jornadas de mayo (27 de 28 días).

Una hegemonía que se traslada también al ranking de emisiones, acaparando los 100 primeros puestos (sin eventos deportivos) protagonizados por Antena 3 Noticias, ‘El Hormiguero’, ‘Pasapalabra’, ‘La ruleta de la suerte’, ‘Tu cara me suena’ o el especial de las Elecciones de Andalucía, líder y el más visto de la televisión.

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