Sigue la séptima gala de Tu cara me suena en directo: sueños cumplidos, sorpresas y golpes sobre la mesa

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado lo están dando todo como concursantes de Tu cara me suena, pero, esta noche, sus imitaciones marcarán un antes y un después en el programa.

Después de inaugurar la casilla de ‘Pide un deseo’ del pulsador, J Kbello recreará sobre el escenario de Tu cara me suena parte del Musical ‘El Rey León’ y Jesulín de Ubrique tendrá el honor de actuar acompañado de Rafa Sánchez de La Unión.

Adele, Ariana Grande, Vicente Fernández o Mari Trini serán otras de las imitaciones que veremos esta noche. ¡No te pierdas la gala porque os aseguramos que se vienen movimientos en la clasificación! A partir de las 22:00h en Antena 3.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas