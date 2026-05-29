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Sigue la séptima gala de Tu cara me suena en directo: sueños cumplidos, sorpresas y golpes sobre la mesa

Los nueve concursantes de esta edición volverán a sorprendernos esta noche con actuaciones que no dejarán indiferente a nadie.

Sigue la séptima gala de Tu cara me suena en directo: sueños cumplidos, sorpresas y golpes sobre la mesa

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Patri Bea
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Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado lo están dando todo como concursantes de Tu cara me suena, pero, esta noche, sus imitaciones marcarán un antes y un después en el programa.

Después de inaugurar la casilla de ‘Pide un deseo’ del pulsador, J Kbello recreará sobre el escenario de Tu cara me suena parte del Musical ‘El Rey León’ y Jesulín de Ubrique tendrá el honor de actuar acompañado de Rafa Sánchez de La Unión.

Adele, Ariana Grande, Vicente Fernández o Mari Trini serán otras de las imitaciones que veremos esta noche. ¡No te pierdas la gala porque os aseguramos que se vienen movimientos en la clasificación! A partir de las 22:00h en Antena 3.

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Los concursantes de Tu cara me suena desvelan qué hace Jesulín de Ubrique al terminar las galas: "Es fuerte"

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Las imitaciones que veremos esta noche

La séptima gala viene cargada de grandes imitaciones: J Kbello recreará el Musical ‘El rey León’, María Parrado, será Ariana Grande, Aníbal Gómez se convertirá en Vicente Fernández, Martín Savi imitará a Adele y Jesulín de Ubrique cantará con Rafa de La Unión.

Además, Paula Koops será Carmen Sevilla, Cristina Castaño se meterá en la piel de Dulce Pontes, Leonor Lavado se convertirá en Spagna y Sole Giménez en Mari Trini. ¡No te la pierdas!

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