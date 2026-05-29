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Mejores momentos | 29 de mayo

La fortuna de Bianca: la concursante se corona con más de 3.000 euros en un solo panel

Nada más comenzar este panel, Bianca ha caído en el ansiado gajo de los mil euros.

La fortuna de Bianca: la concursante se corona con más de 3.000 euros en un solo panel

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La concursante del atril azul no solo ha comenzado este panel con buen pie, sino que lo ha continuado hasta el final. En la primera tirada y con el panel blanquito, Bianca ha caído en el gajo de los mil euros.

En cuestión de segundos se ha visto colmada con un marcador de 3.000 euros que deberá mantener hasta el final para conservar todo lo ganado. Pero como el panel estaba prácticamente en blanco, lo tenía un poco difícil porque tiene que seguir tirando de La ruleta.

Aún con el riesgo de caer en algún gajo indeseado, Bianca se ha visto forzada a probar suerte hasta que ha visto la palabra que le faltaba. Y así ha terminado celebrando ese marcador tan generoso. ¡No te lo pierdas!

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