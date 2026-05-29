Mejores momentos | 29 de mayo
Jorge Fernández confiesa haber defendido a Joaquín Padilla ante unas afirmaciones sobre el cantante
“Me han dicho varias personas que tienes una pinta de juerguista…”, confiesa el presentador.
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Jorge Fernández ha presentado el primer panel de La ruleta de la suerte de hoy, y algo le ha recordado las últimas afirmaciones que le han hecho sobre Joaquín Padilla.
“Me han dicho varias personas que tienes una pinta de juerguista, que te va la marcha y la juerga…”, reconoce el presentador. ¿Qué les hace pensar esto de nuestro cantante de La ruleta? “Eso es por tu culpa”, le contesta Joaquín a Jorge.
El presentador no solo no está de acuerdo con las habladurías, sino que además le ha confesado rotundo: “Yo te voy defendiendo por ahí”. ¡No te pierdas la reacción de Joaquín!
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