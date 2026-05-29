Condenado un joven a 15 años de cárcel por planear un atentado en un concierto de Taylor Swift en Viena

Este jueves 28 de mayo, un tribunal de Austria condenó a 15 años de prisión a un ciudadano austríaco por su implicación en un plan para atentar contra un concierto de Taylor Swift en Viena durante agosto de 2024.

El joven, identificado como Beran y de 21 años, fue declarado culpable de conspiración para cometer un atentado terrorista y de formar una célula extremista junto a otros dos hombres. Asimismo, el acusado, originario de Macedonia, confesó que había organizado un ataque para agosto de 2024 en el estadio Ernst Happel de Viena, donde estaban programados tres conciertos de la artista.

Todas las actuaciones fueron suspendidas como medida preventiva, ya que el sospechoso fue detenido un día antes del primero de los conciertos. Según la Fiscalía, el joven planeaba crear una masacre entre los asistentes al evento utilizando cuchillos y explosivos con el objetivo de "librar la yihad", según declaró el detenido.

Intento de atentado contra Shakira

El pasado 13 de abril, un artefacto explosivo fue encontrado cerca del escenario donde Shakira tenía previsto actuar en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro. Tras el hallazgo, las autoridades activaron un protocolo especial de seguridad.

Un escuadrón antibombas fue desplegado para controlar la situación y garantizar la protección tanto del público como del equipo técnico.

El descubrimiento tuvo lugar frente al histórico Hotel Copacabana Palace, donde un dispositivo considerado no letal generó preocupación entre trabajadores y vecinos de la zona.

Según informó la Policía Civil de Brasil, el objeto era una granada aturdidora escondida dentro de una caja que simulaba ser la mochila de un repartidor.

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