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Fernández- Miranda, contra los ataques de Óscar Puente a la prensa y Justicia: "El manual del político desesperado"

El periodista ha mantenido un cruce de acusaciones con el ministro de Transportes. Óscar Puente calificó su periódico como pseudomedio y Fernández Miranda le respondía. Ahora el adjunto al director de 'El Confidencial' ha criticado sus últimas declaraciones sobre las causas judiciales que asolan al PSOE y al Gobierno.

Fernández- Miranda y Óscar Puente

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Andrés Pantoja
Publicado:

El periodista Juan Fernández- Miranda defendió hace menos de 24 horas el medio en el que trabaja de las descalificaciones deÓscar Puente vía redes sociales. El ministro de Transportes calificó de pseudomedio a 'El Confidencial', y Miranda, como adjunto al director de este medio, defendía la honestidad y profesionalidad de los trabajadores y la información que publican.

El ministro Puente realizaba unas nuevas manifestaciones, esta vez frente a las cámaras y micrófonos de la prensa, en las que afirmaba que existe una conspiración que busca tumbar al Ejecutivo con artes poco democráticas.

"¡Que no se haga más daño!"

Considera Fdez.- Miranda que tanto el ministro Puente como otros miembros del Gobierno y el PSOE actúan a la desesperada "tratando de lanzar una cortina de basura", sobre el trabajo de jueces y periodistas.

De igual manera que el magistrado Jesús Villegas poco antes, Fernández- Miranda apreciaba que esa estrategia, en la que están sumidos aparentemente desde Pedro Sánchez hasta el último de los ministros de su Gobierno, resulta autodestructiva: "¡Que no se hagan más daño! Están utilizando el manual del político desesperado, (...) que no va a ningún sitio". En el mismo sentido se ha pronunciado Emiliano García- Page, aunque el socialista, presidente de la Junta de Castilla- La Mancha, lo ha hecho con una sorprendente contundencia.

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