El balance de Arturo Valls y los investigadores sobre la temporada de Mask Singer: "Me ha dejado el culo torcido"

Con la máscara dorada ya entregada y las identidades totalmente al descubierto, ha llegado el momento de echar la vista atrás. Arturo Valls y los cuatro investigadores de la temporada han hecho su balance definitivo sobre lo que ha supuesto esta aventura, dejando claro que la quinta edición ha roto todos los moldes imaginables.

El maestro de ceremonias, Arturo Valls, no ha podido ocultar su asombro ante el espectacular nivel del elenco de este año. El presentador ha confesado, con su característico humor, que tantas estrellas internacionales le han dejado "el culo torcido", señalando además que una de las cosas que más ha disfrutado han sido los duetos de las máscaras con artistas.

En la mesa del jurado, la emoción ha estado a flor de piel tras semanas de intensas teorías. Ana Milán, ganadora de los prismáticos de oro, se ha mostrado incapaz de elegir un solo momento de toda la trayectoria de la temporada y ha sentenciado con rotundidad su amor por el formato.

Por su parte, Boris Izaguirre ha querido destacar la adrenalina y la desconexión que se vive dentro del plató. Para el venezolano, lo más gratificante de estos meses de grabación ha sido sumergirse de lleno e incorporarse por completo en la maravillosa locura que supone el universo del programa.

Juan y Medio ha aprovechado este balance final para deshacerse en elogios hacia el motor que hace posible el formato detrás de las cámaras. El presentador ha asegurado que se ha sentido tratado “maravillosamente” por el equipo, confirmando que se queda con ese cariño humano y con la inmensa creatividad de los profesionales que diseñan cada gala.

Para cerrar la ronda, Ruth Lorenzo ha resumido el espíritu del programa con una energía desbordante tras un año de muchas risas y alguna que otra penalización. La cantante murciana ha admitido que le apasiona todo en general y ha concluido con dos frases que resumen el programa a la perfección: “Es todo una intoxicación de diversión” y “Mask Singer es una fiesta”.

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