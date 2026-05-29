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CASO ZAPATERO

El magistrado Jesús Villegas, sobre la posible detención de Zapatero en EEUU: "No vuelve a ver la luz del día"

El expresidente organizó un viaje a Venezuela, en teoría tras saber que las acciones judiciales eran inminentes. Al final Zapatero canceló su salida. Esto pudo evitar que acabara en manos de la Justicia de Estados Unidos, que habría sido fatal según el juez.

Jesús Villegas

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Andrés Pantoja
Publicado:

El psiquiatra forense José Cabrera asegura que la embajada de España en Estados Unidos "sopló" al Ministerio de Asuntos Exteriores que de realizar José Luis Rodríguez Zapatero el viaje que improvisó a Venezuela, y luego canceló, el expresidente sería detenido por las autoridades norteamericanas. Citaba como fuente a "gente que está en los sitios adecuados".

Las afirmaciones de Cabrera sobre la probable detención de José Luis Rodríguez Zapatero en EEUU, y posteriormente ser procesado allí, eran tan sorprendentes como la valoración que hacía de ellas el juez Villegas:

"Si etse señor cae en las manos de los Estados Unidos, no vuelve a ver la luz del día en muchísimos años", sentenciaba.

"Le ha tocado la lotería"

Villegas alude a las numerosas críticas que reciben los juristas españoles para advertir que se debe valorar lo que se tiene. "Tan fachas que somos, tanto lawfare que hacemos... y tendrá (Zapatero) un juicio infinitamente más justo del que puede tener en los Estados Unidos, y mucho más benévolo".

El expresidente Zapatero ha sido increiblemene afortunado a ojos del magistrado al adelantarse la operación de la Audiencia Nacional. Tanto como el agraciado de un gran sorteo: "A este hombre le ha tocado la lotería (...) si hubiera acabado en los EEUU, se acabó Zapatero".

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