CASO ZAPATERO
El magistrado Jesús Villegas, sobre la posible detención de Zapatero en EEUU: "No vuelve a ver la luz del día"
El expresidente organizó un viaje a Venezuela, en teoría tras saber que las acciones judiciales eran inminentes. Al final Zapatero canceló su salida. Esto pudo evitar que acabara en manos de la Justicia de Estados Unidos, que habría sido fatal según el juez.
- Última hora de las noticias del PSOE en directo: Pedro Sánchez pide comparecer en el Congreso tras las últimas investigaciones judiciales
- El magistrado Gómez Bermúdez, sobre la relevancia de las joyas de Zapatero: ¿Por qué la UDEF no registra en su casa?
- El dolor de Carlos Príncipe, expulsado del PSOE, por los escándalos: "Pedro Sánchez es el hijo putativo de Zapatero y Blanco"
- Zapatero improvisó un viaje a Venezuela, asegura Fernández- Miranda: "A raíz de la información de que se está estrechando el cerco"
Publicidad
El psiquiatra forense José Cabrera asegura que la embajada de España en Estados Unidos "sopló" al Ministerio de Asuntos Exteriores que de realizar José Luis Rodríguez Zapatero el viaje que improvisó a Venezuela, y luego canceló, el expresidente sería detenido por las autoridades norteamericanas. Citaba como fuente a "gente que está en los sitios adecuados".
Las afirmaciones de Cabrera sobre la probable detención de José Luis Rodríguez Zapatero en EEUU, y posteriormente ser procesado allí, eran tan sorprendentes como la valoración que hacía de ellas el juez Villegas:
"Si etse señor cae en las manos de los Estados Unidos, no vuelve a ver la luz del día en muchísimos años", sentenciaba.
"Le ha tocado la lotería"
Villegas alude a las numerosas críticas que reciben los juristas españoles para advertir que se debe valorar lo que se tiene. "Tan fachas que somos, tanto lawfare que hacemos... y tendrá (Zapatero) un juicio infinitamente más justo del que puede tener en los Estados Unidos, y mucho más benévolo".
El expresidente Zapatero ha sido increiblemene afortunado a ojos del magistrado al adelantarse la operación de la Audiencia Nacional. Tanto como el agraciado de un gran sorteo: "A este hombre le ha tocado la lotería (...) si hubiera acabado en los EEUU, se acabó Zapatero".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Un abatido Cándido Méndez reconoce que recibió "hasta seis informes" de Análisis Relevante, implicada en el caso Zapatero
- El abogado del hermano de Pedro Sánchez: "Entre lo que se denunció y se está llevando a la causa hay un abismo y puede ser una investigación prospectiva"
- La telaraña que envuelve a Pedro Sánchez: Analizamos los casos judiciales que rodean al presidente
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad