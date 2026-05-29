La telaraña que envuelve a Pedro Sánchez: Analizamos los casos judiciales que rodean al presidente

Los procedimientos judiciales que afectan al entorno político, institucional y familiar de Pedro Sánchez forman ya un complejo mapa de investigaciones.

La parte más cercana a Pedro Sánchez está protagonizada por tres nombres que han ocupado titulares durante los últimos meses. Por un lado, la investigación que afecta a su esposa, Begoña Gómez. Por otro, el procedimiento judicial relacionado con su hermano, David Sánchez.

A ellos se suma la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya causa ha situado nuevamente el foco sobre una de las instituciones clave del Estado.

De Koldo a Plus Ultra

La segunda gran rama de esta telaraña la forman las investigaciones relacionadas con contratos públicos, rescates empresariales y supuestas tramas de intermediación.

Aquí aparece la trama Koldo, con nombres como Koldo García, José Luis Ábalos o Víctor de Aldama, investigada por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia.

También figura el caso Plus Ultra, que analiza el rescate de la aerolínea aprobado por la SEPI, así como distintas derivadas relacionadas con este organismo público.

La financiación del PSOE

En el centro de la telaraña aparece la cuestión que más preocupa políticamente a los socios parlamentarios del Gobierno: la posible existencia de una financiación irregular del PSOE.

Es la incógnita que tratan de despejar actualmente la UCO de la Guardia Civil y la UDEF de la Policía Nacional, que investigan si algunos de los procedimientos abiertos guardan relación entre sí o si se trata de causas completamente independientes.

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