Andy & Lucas

La guerra entre Andy y Lucas continúa tras su ruptura total: "Una posible agresión, una deuda, una posible infidelidad"

Hace diez días que Andy y Lucas dieron su último concierto como grupo musical. Desde entonces los mensajes de reproches han ido y venido. Las informaciones sobre los motivos de su separación definitiva también.

Andy y Lucas, en guerra

La situación actual que vive la relación entre Andy y Lucas se asemeja a una guerra que está lejos de llegar a su fin. Los golpes mutuos se suceden y las diferencias entre ambos no dejan de aparecer. Desde que se conociera una denuncia por parte de un promotor que reclama el pago de unos servicios que habría prestado al dúo andaluz, las informaciones negativas sobre los cantantes ven la luz una tras otra.

La última hora sobre el ya extinto grupo la daba la periodista Gema López: "Además de una supuesta agresión, una deuda, una posible infidelidad...".

¿La gota que colmó el vaso?

Según ha podido saber Espejo Público, una traición sería el motivo real que desencadenó la separación de Andy y Lucas. Esta información afecta a los dos cantantes, a un exproductor de la banda y a su mujer.

María José, la actual pareja de Lucas, con la que lleva ya cinco años, era la mujer del entonces productor de los músicos y al parecer, éste descubrió en su propia casa a su entonces esposa manteniendo relaciones con el músico. El resultado fue una pelea entre ambos que dio comienzo al derrumbe del propio dúo.

Sin embargo esto, aunque hizo mella, no terminó por destruir a Andy y Lucas.

La agresión que propició todo

Este mismo fin de semana ha sido el propio Andy, que se vio envuelto en medio de aquel lío desatado por la infidelidad, quien ha desvelado el episodio que se llevó por delante el futro del grupo: Lucas le habría agredido en el interior del camerino, en su último concierto de Badajoz. Las diferencias se hicieron irreconciliables.

