Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Todo puede suceder

"Es tremendo lo que has hecho”: La Voz afronta sus últimas Audiciones este viernes en Antena 3

Líder absoluto y lo más visto de la noche del viernes, esta semana La Voz regresa con su última gala de Audiciones a ciegas. Los coaches vivirán una noche decisiva en la que cerrarán sus equipos entre emoción, estrategia y grandes actuaciones.

Malú, coach de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La Voz continúa imparable. El talent show líder de la noche del viernes vuelve este viernes a las 22:00h en Antena 3 con su última gala de Audiciones a ciegas, una noche clave en la que los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra lucharán por las últimas voces que completarán sus equipos.

Después de semanas llenas de emoción y talento, llega la última oportunidad para entrar en La Voz. Los sillones rojos girarán por última vez en una gala donde todo está en juego. “Es el momento del todo o nada”, que acompañará a los talents en una de las noches más decisivas de la temporada.

Durante la gala, viviremos momentos de pura emoción. Sebastián Yatra se dejará llevar por una actuación que lo conmoverá profundamente: “Me emocioné”, confesará tras escuchar a uno de los talents. Por su parte, Pablo López protagonizará otro de los instantes más intensos de la noche al valorar una actuación con un contundente: “Es tremendo lo que has hecho”.

Con los equipos a punto de completarse, los coaches deberán tomar decisiones al límite, en una gala donde cada voz puede marcar la diferencia. Malú, Mika, Pablo López y Yatra apuran sus últimas oportunidades para encontrar esa voz que los lleve a la victoria.

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra reivindica el flamenco en La Voz: “Es la única emoción que no se puede fabricar”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Malú, coach de La Voz

"Es tremendo lo que has hecho”: La Voz afronta sus últimas Audiciones este viernes en Antena 3

Secuestros de los Trinitarios

Los secuestros de jóvenes para vaciarles las cuentas: la banda de los Trinitarios comete delitos cada vez más graves en España

Andy y Lucas, en guerra

La guerra entre Andy y Lucas continúa tras su ruptura total: "Una posible agresión, una deuda, una posible infidelidad"

¡Gana 1.200 euros en el último segundo y por una sola consonante!
Mejores momentos | 21 de octubre

¡Gana 1.200 euros en el último segundo y por una sola consonante!

Altercado turistas Valencia
Incidente Turistas

Toni Cantó, sobre la bronca viral entre vecinos y turistas en el centro de Valencia: "Es impresentable"

Antonio Ferrandis
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Antonio Ferrandis, el actor que dio vida a Chanquete

Hace 25 años fallecía uno de los actores más queridos de nuestro país, conocido por su personaje Chanquete. Hoy, su amigo Juan Valverde nos cuenta quién era Antonio Ferrandis más allá del mítico personaje ficticio.

¡Qué pena! Miguel va a por el 'Me lo quedo' y cae en el 'Se lo doy'
Mejores momentos | 21 de octubre

¡Qué pena! Miguel va a por el 'Me lo quedo' y cae en el 'Se lo doy'

Todo lo contrario a lo que estaba buscando Miguel, pero estas cosas pasan a veces en La ruleta de la suerte.

Laura resuelve un panelazo de 1350 euros: "¡Qué buenas tiradas!"

Laura resuelve un panelazo de 1350 euros: "¡Qué buenas tiradas!"

Agresión sexual en prisión.

Aíslan a un preso en Málaga tras agredir sexualmente a una médica: "Comenzó a realizar tocamientos y comentarios obscenos a la doctora"

Ábalos responde a Aldama.

Susanna Griso, muy molesta con el trato de Ábalos a una periodista de Antena 3: "¡Qué falta de respeto por nuestra compañera!"

Publicidad