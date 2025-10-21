"Es tremendo lo que has hecho”: La Voz afronta sus últimas Audiciones este viernes en Antena 3

La Voz continúa imparable. El talent show líder de la noche del viernes vuelve este viernes a las 22:00h en Antena 3 con su última gala de Audiciones a ciegas, una noche clave en la que los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra lucharán por las últimas voces que completarán sus equipos.

Después de semanas llenas de emoción y talento, llega la última oportunidad para entrar en La Voz. Los sillones rojos girarán por última vez en una gala donde todo está en juego. “Es el momento del todo o nada”, que acompañará a los talents en una de las noches más decisivas de la temporada.

Durante la gala, viviremos momentos de pura emoción. Sebastián Yatra se dejará llevar por una actuación que lo conmoverá profundamente: “Me emocioné”, confesará tras escuchar a uno de los talents. Por su parte, Pablo López protagonizará otro de los instantes más intensos de la noche al valorar una actuación con un contundente: “Es tremendo lo que has hecho”.

Con los equipos a punto de completarse, los coaches deberán tomar decisiones al límite, en una gala donde cada voz puede marcar la diferencia. Malú, Mika, Pablo López y Yatra apuran sus últimas oportunidades para encontrar esa voz que los lleve a la victoria.