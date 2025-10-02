Nuevas explicaciones de Lucas, sobre Andy, su relación, su nariz, y al ataque: "Es una falta de educación, voy a callar bocas"

Andy y Lucas regresan a la portada de la actualidad. Si esta misma semana saltaban informaciones sobre la cancelación de un concierto de su gira de despedida, Lucas ha vuelto a pronunciarse sobre los distintos asuntos controvertidos que les han afectado.

No desmiente que hayan tenido sus tira y aflojas en las más de dos décadas de carrera musical conjunta, todo lo contrario: "En estos veintitantos años hemos discutido, como cualquier pareja".

Respecto a las diferencias que han mantenido a raíz de las declaraciones del entorno de Andy, Lucas cree que puede haber alguien que esté filtrando información interesada a los medios: "No sé si hay algún topo o si es alguien que habla con la prensa y se inventa las cosas por dinero".

"Si Andy saca un disco seré el primero en ir a verlo"

Lucas ha confirmado que su hasta ahora pareja artística está preparando nuevos retos en su carrera: "(Andy) Tiene pensado algún proyecto, nunca me lo ha contado pero sé que tiene algo".

Alegría sincera y nada de envidia, es lo que asegura Lucas que sentiría con un nuevo éxito de Andy en el momento en el que publique su primer trabajo y coseche sus éxitos: "Si triunfa, lo juro, no tendré celos".

También ha anunciado los proyectos propios que está preparando unos dibujos animados para niños que verán la luz en YouTube, y la apertura de una escuela de música.

"Me han dicho barbaridades"

Los problemas, evidentes, que ha tenido con su órgano nasal también han generado polémica desde hace ya meses. Él ya contó que una infección era la razón por la que ha sufrido tantos daños. Ahora ha hecho público que está en pleno proceso de reconstrucción, y que no se ha sometido a una intervención todavía por el largo proceso de recuperación: "Me operaré entre noviembre y enero".

Muchos mensajes en redes sociales principalmente no han tenido piedad con el aspecto de su nariz y mucho se ha especulado sobre el origen de la patología, Lucas está harto: "Me han dicho barbaridades. A quien tiene un muñón o le falta un brazo, ¿se lo dicen por la calle? Es una falta de educación. Voy a callar bocas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.