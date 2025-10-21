Nieves Álvarez, sorprendida por su futuro marido, Bill Saad, en el aeropuerto con un ramo de flores: "Me has pillado"

Hace poco más de un mes conocíamos la noticia del compromiso entre Nieves Álvarez y Bill Saad gracias a la revista ¡HOLA! La modelo está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y tras haber rehecho su vida con el empresario libanés, el próximo 2026 se dará el 'sí, quiero' por todo lo alto.

Bill Saad y Nieves Álvarez | Europa Press

Una noticia que no podía ocultar en sus primeras apariciones públicas, asegurando que se encontraba "muy bien, muy contenta y muy feliz" y desvelando que la petición fue "improvisada y bonita" y perfecta: "Sí, sí, muy bonita".

También, aseguraba que todavía no había iniciado los preparativos y que en su familia estaban "muy felices y muy contentos, todos, todos muy contentos...”.

Una romántica sorpresa

Este fin de semana, la pareja volvía a demostrar lo enamorados que están. La modelo ha estado en Tenerife por motivos laborales y a su vuelta a Madrid era sorprendida por su futuro marido en mitad del aeropuerto.

Bill le esperaba con un ramo de flores y cuando la modelo le localizaba con la mirada no dudaba en ir hasta él, coger las flores y protagonizar un romántico beso en el aeropuerto después de haber estado separados unos días por motivos profesionales.

Nieves Álvarez y Bill Saad en el aeropuerto | Europa Press

"Vaya sorpresa, vaya que nos habéis pillado", decía la modelo cuando se acercaban las cámaras de Europa Press. "A quién estarías esperando que me has pillado", terminaba diciendo antes de coger el ascensor junto a Bill Saad y despedirse de la prensa.